可口可樂醞釀加價　網民哀號「世界末日」…

可樂是不少人的常備飲品，更有不少外國人「當水喝」，故醞釀加價的消息來得相當震撼！可口可樂公司(美股：KO)行政總裁James Quincey表示，因商品成本上漲，公司擬加價。雖然他沒有明言哪些產品會漲價，但已引起熱議。有粉絲笑言是「世界末日」，更有百事可樂支持者「幸災樂禍」地讚好，笑稱「還好我喝百事」。

有關消息在Twitter引來炮轟，不少網友直斥可口可樂公司裁減工人，但CEO及管理層薪酬極高，揶揄「肥上瘦下」才會成本上升，部分更聲言不會再喝可樂。

Quincey接受美媒訪問時表示，因應商品成本上升，預計明年可能有需要加價，但公司並未透露公司旗下哪些產品會漲價及漲價幅度。外媒指加價雖然可以提高可樂公司的利潤，但受新冠肺炎疫情影響，消費者的購買力大受打擊，此消息無疑加大了消費者的壓力。

報道指，可樂公司投入更多資源生產家用包裝的可樂，吸引因疫情留在家中的消費者，例如疫情期間，可口可樂和競爭對手百事都大力推銷更細罐的可樂，這類產品帶來的平均利潤更高。可口可樂公司公布的第一季度收入超出華爾街預期，公司指3月份的需求已回到疫情前水平。

可口可樂公司對上一次加價為2018年，當時公司解釋是受特朗普政府對鋁加徵關稅的影響。