俄烏局勢升溫　全球食品價格升勢將加劇？

俄羅斯與烏克蘭局勢持續緊張。外媒報道，俄羅斯計劃對外國軍用船隻和其他「官方」船隻封鎖連接黑海與亞速海的刻赤海峽(Kerch Strait)。荷蘭合作銀行駐雪梨的穀物和油籽市場分析師Dennis Voznesenski指，若這個計劃進一步波及到商業船隻，那麼對烏克蘭來說可能是一個重大問題。

Voznesenski指出，亞速海有兩個重要的烏克蘭港口——馬裏烏波爾(Mariupol)和別爾江斯克(Berdyansk)，約佔該國穀物出口能力的5%。最大的風險是衝突蔓延到烏克蘭的其他港口，包括主要出口碼頭所在的西南地區，這種情況下影響將更波及全球。

數據顯示，烏克蘭供應約佔全球小麥出口量的10%，佔大麥出口量的16%，任何中斷都可能影響外溢並導致糧食價格上升。由於產區天氣寒冷以及中國需求上升，目前全球農產品供應趨緊，糧食價格已然在走高。

俄羅斯2014年從烏克蘭吞併克里米亞以來，這一地區地緣政治風險一直存在。俄羅斯在俄、烏邊界進行規模最大的軍事集結，更多國家陸續譴責俄羅斯，而且如果對最大的小麥出口國實施制裁，那麼將對食品價格造成巨大影響。

StoneX駐雪梨的亞太區農業副總裁Nick Orssich表示，這可能是今年的一個黑天鵝事件，戰爭在哪裏爆發，會對糧食出口帶來甚麼影響？人們對價格上升愈來愈警惕，從期權波動率就可能看出來。

隨着緊張局勢升溫，4月地區小麥價格上升。自4月6日以來，芝加哥交易的7月黑海小麥期貨已上漲約10%。