AI公司商湯與中移香港合作　發展推動智能商務

人工智能(AI)公司商湯與中國移動香港簽署諒解備忘錄(MOU)，以發揮「5G+AI」優勢為目標，合作開發一系列應用，以「新基建」的發展推動智能商務，為人們的日常生活帶來無縫體驗，創造人機互動方式，並發展內容創作模式。

作為初期項目，中國移動香港將利用商湯專有的AI技術加強營銷工作，包括將AI及大數據(Big Data)分析系統配置於中國移動香港的部分門店，以完善營運管理。同時運用由商湯SenseMARS AR平台提供的增強現實(AR)和混合現實(MR)應用技術，以改善其全方位MyLink App的積分計劃，從而提升用家體驗及忠誠度。

中國移動香港董事兼行政總裁李帆風表示，公司近年積極發展5G網絡和AI技術融合，認為把AR及MR技術應用到旗下全方位服務，必成為提升客戶體驗的全新趨勢。公司一直倡導「5G無限可能」的理念，日後透過與商湯的合作，更廣泛地應用5G和AI技術，完善客戶服務的質素，更為業務發展帶來無限可能性。

商湯科技香港公司總經理尚海龍表示，樂見雙方合作，期待共同開發創新的應用場景，帶來全新用戶體驗，並一起探索5G和AI技術的巨大潛力。