證監會正加強監控主要經紀商對高槓桿基金風險管理

由老虎基金前高層Bill Hwang成立的家族辦公室Archegos未能補交孖展而遭斬倉，引發環球騷動。署理財經事務及庫務局局長陳浩濂表示，香港證監會一直密切監察有關情況，並向香港主要經紀商查詢，以期他們能有序地替Archegos進行平倉，避免平倉活動對香港證券市場帶來不利影響。

同時，陳指Archegos的全球平倉活動引發了監管機構對家族辦公室及其主要經紀商風險管理的審查。在香港，經營受香港法例規管的金融業務的從業者，不論其業務形式為何，均須遵守法規及受金融監管機構監管。針對此類活動，證監會正加強監控主要經紀商對高槓桿基金的風險管理，以減輕基金發生違約時對證券市場和經紀人造成的風險。

在宏觀政策層面方面，陳稱政府及金融監管機構會致力完善風險管理系統，在良好的法律框架下推動香港金融市場有序發展。鑑於家族辦公室業務近年發展蓬勃，是財富及資產管理業重要的增長部分，政府將繼續吸引更多家族辦公室到香港成立及營辦。投資推廣署已獲財經事務及庫務局撥款成立專責團隊，在香港及其他主要市場加強宣傳推廣，並為有興趣來港營辦的家族辦公室提供一站式的支援服務。專責團隊預計會於2021年第二季投入運作。

此外，陳認為經濟安全是國家安全體系的重要組成部分，而金融安全是經濟安全的基石。政府致力維護香港的金融安全，實施嚴謹有效的監管制度，建設風險預警和危機應對機制，管控跨市場風險。就此，政府一直要求各金融監管機構密切監察市場情況，並適時實施措施控制市場的系統性風險。各金融監管機構不時向受其監管的機構進行壓力測試，以確保它們在市況明顯波動的情況下，仍然可以正常運作。

陳強調，當局會繼續密切注視全球及本地金融市場的發展，並視乎情況採取有效及適時的措施，確保金融市場正常運作。證監會將繼續監察有關對沖基金及其主要經紀商的情況，並在有需要時提醒投資者相關的風險。