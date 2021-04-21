惠譽料內地今年經濟增速8.4%　銀行信貸結構改善

國際評級機構惠譽預期，2021年中國經濟復甦強勁，國內生產總值增長有望達8.4%，大幅跑贏其他主要經濟體；料內地貸款結構改善，惟貸款增長率會略低於去年。

全球貿易保護主義抬頭，而中國的國際市場出口佔比仍取得增長，惠譽亞太區主權評級高級董事費安德表示，中國去年已走出疫情困境，經濟活動回復正常，而全球對醫療、電子產品需求有所增多，令去年中國的出口佔全球逾15%。

同時，費安德擔心中國經濟的脆弱性，信貸增速在未來數年會接近名義本地生產總值增長水平，而資本持續外流，或削弱中國的經濟實力。他指，新冠肺炎疫情過後，政府未能削減預算赤字，或令其負債再度攀升。

內銀方面，惠譽預期今年中國貸款結構將有所改善，借貸不良率減少。惠譽評級中國銀行業評級董事薛慧如表示，銀行延遲還本付息，以及嚴格處理不良債務的風險，令銀行資產質素穩定。去年第四季時，內銀的不良資產及淨息差較穩，令其盈利錄得輕微增長。薛氏補充，中國持續改善銀行經營環境，並在政策配合下壓制金融風險，同時在中國的經濟帶動下，估計今年內銀能有單位數的利潤增長。

內地個人債務規模進一步增多，該行中國銀行業評級聯席董事徐雯超指，去年底中國居民債務佔GDP62%，和美日等國水平相若，引起政府關注債務規模，進一步收緊互聯網信貸和房地產貸款，料今年的貸款增長會略低於去年水平。