中國人負債增長遠越美日德　原因竟是樓價狂升？

據外電報道，過去5年來，中國居民的負債率增長之快屬全球前列，信用卡債更已超越美國。中國金融學者賀江兵指，中國居民債務急升有幾個原因，包括近幾年來中國經濟增長下滑，民眾收入減少，借錢度日就更多；樓價上升也導致居民的債務水準上升；大宗商品的消費也明顯上升，包括買新車，以及其他負擔只增不減，例如養老金、教育和醫療支出等。

中國郵政儲蓄銀行戰略發展部總經理周瓊日前發文指，用國際清算銀行(BIS)的統計資料，截至去年第3季中國居民的槓桿比率61.1%，在全球43個主要國家中名列第22，惟過去5年來的增幅達22.2%，居所有國家之首，遠超美國的0.9%、日本的7.2%及德國的4%。

中國居民負債率急增，樓價只升不跌竟然是主要因素。紐約司爾亞司數據資訊公司(CEIC)數據顯示，於2015年至2019期間，中國樓價每月平均上漲7.5%。中國樓市不斷擴張，早已違背市場發展規律。

中國人行的統計數據顯示，截至去年，中國個人住房貸款餘額約為34.4萬億元人民幣，佔個人貸款的54.5%，也就是中國個人債務中超過一半是房貸。截至去年年底，中國信用卡的應償信貸餘額為7.91萬億元人民幣，為紐約聯邦準備銀行統計的美國信用卡貸款餘額的近1.5倍。