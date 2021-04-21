第一太平戴維斯料商舖交投增加　工廈前景樂觀

第一太平戴維斯香港董事總經理、投資及銷售部主管袁志光表示，商業投資市場有復甦迹象，據政府數據，首季商用物業成交回升，按季增加1.2倍，較去年同期更多出2.6倍。期內成交額達1億港元或以上的全幢物業，以及主要所有權大宗買賣，總成交額約129億元。

該行指出，物業價格普遍已下調，寫字樓及商舖兩類物業，截至首季價格已從高峰水平回落19.4%及55.9%。加上政府撤銷商用物業雙倍印花稅，刺激市場交投，如早前街舖成交一般涉及較小，但最近5,000萬元以上交投增加，相類成交總額於首季錄35.1億元。隨着疫情有望受控，跨境旅遊指日可待，商舖屬投資者尋寶目標，預計本季交投將有所增加。

至於寫字樓面對壓力會相對大，需求減少及租金持續下調，最近有不少「大搬細」或「去中環化」個案，但認為租售價暫時仍會平穩，但當兩年後多個港島區全新大型商廈落成，屆時對租金會有影響。

而工廈物業前景較樂觀，第一太平戴維斯副董事總經理及九龍銷售部主管蕭兆新指出，首季工廈成交買家客源廣泛，有投資基金、本地發展商及投資者等。對基金而言，香港市場仍具吸引力，隨着首季市場氣氛轉好，基金亦較之前活躍，政府公布工廈標準補價細節，有助降低不明朗因素，業主叫價有參考，市場放盤亦見增加，預計未來3季交投將會上升，預期以西九龍及粉嶺區表現較突出。

住宅市場方面，一般住宅價格料呈橫行走勢，雖然目前經濟較艱難，但逆市總會過去，市場住屋供應不多，剛性需求對樓市有支持。該行較看好豪宅市場走勢，預計超級豪宅做價有望屢創新高。