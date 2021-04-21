美匯反彈　道期微升39點

美匯指數升上91.37；港匯處7.7629；離岸人民幣(CNH)報6.4967；美元兌日圓報108.24；歐洲央行明日(22日)公布議息結果，歐元跌0.24%，報1.2009；英鎊企1.3928。金價報1,781美元。布油處66.45美元，紐油報62.48美元。比特幣企5.5萬美元。道指期貨升39點。

●市後關注點

-20:30 加拿大3月消費物價指數(CPI)

-22:00 加拿大4月延長隔夜貸款利率

-中國人壽預告首季純利大增55至75%。

-聯通首季淨利潤38.4億人幣，按年增21.4%。

●世銀料今年金屬價格攀升3成，農產品漲價14%。

●疫後復甦，分析指國際油價年內或升至每桶75美元。

●美國商務部長：晶片生產全靠中國內地及台灣，面臨國安危機。

●物價趨升！羊毛價格見一年高位。

●拜登指美國電動車不能輸！促追趕產量，超越中國。

●傳拜登擬斥1萬億美元推 「美國家庭計劃」。

●貴精不貴多！兩隻股票為巴菲特今年勁賺936億元。

●摩通指比特幣若未能迅速收復6萬美元關，動能信號將崩塌。

●傳美日將聯合監控騰訊於樂天投資，憂洩用戶資訊。

●瑞銀：車用晶片短缺非結構問題，未來幾季將逐漸解決。

●滙控指將多名高層改駐香港，反映對高增長市場的重視。

●花旗擬退出亞洲多國個人銀行業務，未來或剝離更多業務。

●證監會正加強監控主要經紀商對高槓桿基金風險管理。

●全國「大煉芯」，首季新增晶片相關企業數目急增三倍。

●廣東省首季度生產總值2.71萬億人幣，同比增18.6%。

●周小川：克服新冠肺炎疫情的代價可能是通脹。

●騰訊雲與南韓仁川旅發局合作，助當地旅遊業復甦。

●內地年輕人無所不炒？限量版「積木熊」炒上14.5萬人幣。

●耀才證券逆市招聘，強化網上及實體分行業務。

●調查：5成受訪者計劃未來12個月置業。

●鳳德邨納米公屋，減價10%賣269萬元。