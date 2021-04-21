AI企業來也科技完成C+輪融資　涉3.9億元

來也科技為「機器人過程自動化(Robotic Process Automation，RPA)+人工智能(AI)」行業，為客戶提供智能自動化解決方案，應用於銀行、保險、製造、零售、政府、物流、地產、教育和醫療等行業，以助企業在財稅、人力資源、法律業務、客戶服務和營銷等場景實現智能化轉型。過去1年，來也科技的機械人流程自動化(robotic process automation,RPA)業務，全年軟件訂閱收入按年增長9倍，在第四季度企業業務實現了正現金流，對話機械人業務也首次盈利。

來也科技聯席行政總裁兼總裁李瑋表示，是次集資所得將主要用於全球化擴張及AI技術研發，建立一體化端到端的智能自動化平台，實現多系統兼容、多平台操作、移動端升級版產品布局，未來將加大對垂直行業專家級人才的招聘，並持續拓展「平民開發者及合作夥伴雙生態」。

來也科技董事長汪冠春表示，公司會在三年內建立全球最大的軟件機器人開發者社區和機器人交易市場，並在2025年前，通過校企合作和社區營運認證100萬開發者，通過為全社會培養更多智能時代懂RPA和AI的人才，相信數碼勞動力在各行各業實踐速度加快。

平安集團首席創新執行官、平安全球領航基金董事長兼首席執行官羅中恒表示，來也科技在這個快速發展並且極具吸引力的賽道上，建立了國內領導者的地位，解決方案在金融機構中尤其能引起共鳴，因為中國的金融機構普遍正開始得到RPA應用帶來的便利。