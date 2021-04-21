仲量聯行：3月整體甲級商廈空置率升至9.4%

仲量聯行指出，截至上月底，本港整體甲級商廈空置率續向上，上升至約9.4%，按月高約0.1個百分點，不過，由於中環甲廈租金，已較2019年6月初的高峰期回落約29.7%，屬較吸引水平，區內空置率亦由2月底的約7.5%，輕微下跌約0.2個百分點，至3月底的7.3%。上月該區錄得淨吸納量約40,400方呎，期間較矚目的租賃成交為標準普爾遷離西九龍環球貿易廣場，遷往中環交易廣場三座。

而截至上月底，其他地區空置率仍然上升，其中以港島東升幅較明顯，由2月底的約5.7%，漲至3月底的約6.3%，上升約0.6個百分點。灣仔/銅鑼灣上月則約9%，按月升約0.4個百分點，尖沙咀空置約10.5%，升約0.3個百分點。

至於3月整體甲級寫字樓租金按月下跌約0.5%，其中尖沙咀租金跌幅為各區最高，中環租金則大致保持平穩。仲量聯行香港商業部主管鮑雅歷表示，去年不少租戶均暫緩作出寫字樓承租決定，但今年則開始陸續恢復，相信未來數季寫字樓租賃需求將會改善。而該行大中華研究部主管黃志輝預期，今年寫字樓市場仍面對租金下調壓力，但下半年的租金跌幅將會放緩。