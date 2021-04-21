SPAC神話破滅　電動貨車Nikola跌穿上市價

通過特殊目的收購公司(SPAC)上市的美國氫燃料電池及新能源重型貨車生產商尼古拉公司(Nikola Corp.)股價已蒸發了去年上市以來的所有升幅。

Nikola周二再度大跌6.2%，收報9.65美元，集團去年反向合併特殊目的收購公司VectoIQ Acquisition Corp時的上市報價為10美元。

上市後Nikola股價曾最高被爆炒至93.99美元，市值一度膨脹至280億美元以上，然而好景不常。去年9月，Nikola遭沽空機構Hindenburg Research爆料誇大技術，目前正遭到美國證券交易委員會(SEC)和司法部調查，汽車大廠通用(GM)的入股計劃也因而告吹。

本周Wedbush分析師Dan Ives將其每股目標價大削一半，由25美元下調至13美元，觸發股價連日下跌。

所謂SPAC，是由基金、富豪等出資成立「空殼公司」後，再於納斯達克或紐交所上市集資，主要「任務」是在上市後一至兩年內，收購一家私人公司，將業務注入。根據SPAC Research的數據，今年的發行繼續以創紀錄的速度進行，僅2021年第一季度就籌集了逾770億美元，已經與2020年全年的發行規模相當。