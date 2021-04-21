中國首季公共預算收入5.71萬億人幣　按年升逾2成

中國財政部公布，今年首季全國一般公共預算收入5.71萬億元人民幣(下同)，按年增長24.2%，與2019年同期比仍升6.4%，兩年平均增長3.2%，實現恢復性增長，符合預期，主要是經濟持續穩定恢復等因素帶動。其中，全國稅收收入4.87萬億元，亦增長24.8%，與2019年同期相比增長4.3%，均比今年首兩個月升幅進一步擴大。

不過，即使國內消費稅、企業所得稅按年分別增長18.5%、12.7%，與2019年同期相比仍跌0.9%及1.7%，僅接近回升至疫情前水平。

在印花稅收方面，首季上升69.3%至1,301億元。其中，證券交易印花稅佔880億元，飆升94.2%，亦較今年首兩個月的90.5%升幅增多，反映A股交投情緒維持高漲；同時車輛購置稅1,037億元，亦繼續狂增55.7%。

財政部稱，首季全國一般公共預算支出累計約5.87萬億元，按年增幅收窄至6.2%。具體來看，中央支出按年下降6.9%，惟地方支出按年仍升8.1%，主要是去年受疫情影響，前幾個月部分項目支出進度放緩，基數較低所致。

當局表示，上季各地新增地方政府專項債券發行進度較前兩年有所放緩，主要是去年發行的專項債券規模較大，政策效應在今年仍會持續釋放。下一步將指導地方做好項目前期準備，確保專項債券發行一批、使用一批，盡快形成實物工作量，避免造成資金閒置，並要求各地將專項債券用於重點領域和重大區域發展戰略。