專家警告印度變種病毒拖冧全球復甦　油價挫逾2%

日本及印度疫情反彈，後者更有失控之虞，嚇窒亞太區股市，又以日股最傷。日經平均指數周三(21日)收市挫591點或2.03%，收報28,508點，兩日累跌逾千點，拖累南韓、新加坡及澳洲股市，分別收跌1.52%、1.16%和0.29%，料MSCI亞太指數亦創4周最大跌幅。至於疫情最大鑊的印度股市，則因假期休市。

香港疫情雖然受控，全球各地卻見反彈，尤其是印度；而日本兩大核心東京及大阪，病例亦見急升，甚至傳出或再次宣布進入緊急狀態。由是資金開始流出亞洲，MSCI亞太指數已跌穿去年9月以來的升軌，並由今年3月初以來，跑輸MSCI已開發市場指數5個百分點。同時，印度盧比、日圓及馬來西亞元2月底至今貶值1至2%；確診數目創新高的泰國，泰銖亦累貶3.6%。

Global CIO Office執行長Gary Dugan指出，情況令人憂慮，市場或低估印度變種病毒對其他經濟體的影響，加上美國最近發出旅遊警示，顯示環球經濟復甦之路仍漫長。法巴資產管理亞太多資產量化投資方案主管Paul Sandhu亦說，市場對經濟重啟太過樂觀，疫情反彈及變種病毒或令限制措施再收緊，惟料疫苗接種率較高的國家，或能多多少少抵禦下跌風險。疫情控制良好的以色列及台灣，兩者的貨幣謝克爾及新台幣盲表現相對硬淨。

市場憂慮疫情反覆令原油需求下跌，尤其印度是全球第3大石油進口國，令油價周三續軟，紐約期油最多跌2.66%至每桶61美元；布蘭特期油最多跌2.28%至65.05美元。