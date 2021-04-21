旺角新盤突擊加入戰團　料極速開價吸客

新盤市場全面爆發大混戰，正當屯門及香港仔新盤全速推售之際，旺角區突然有全新項目加入戰團，發展商並突擊發布樓書，料日內極速開價及開放示範單位吸客。

●旺角ONE SOHO料日內開價及開放示範單位

發展商部署極速開盤。信和置業（00083）集團聯席董事田兆源表示，旗下旺角ONE SOHO已獲批出預售樓花同意書，樓書快將上網，日內可望公布開價及開放示範單位，首批推出不少於65伙，希望5月初開售。

他透露，項目提供322伙，主打實用面積約300方呎一房戶，共有277伙，而15伙開放式面積約265方呎，23伙則屬兩房戶，面積375方呎，亦設7伙特色戶。

●旺角ONE SOHO樓書上網 單位平面圖曝光

發展商提速推盤加強搶客。信和置業（00083）旗下旺角ONE SOHO，日前獲批預售樓花同意書後，樓書已剛極速上網，單位面積及平面圖亦全面曝光，整體實用面積介乎262至374方呎，主打一房戶佔277伙，而開放式戶只有15伙，兩房戶則佔23伙，7伙屬特色戶。該盤料日內公布開價及開放示範單位，最快5月開盤。

●屯門御海灣II擬首輪銷售後提價加推單位

新盤收票持續增加，發展商部署加價加推單位。新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，屯門御海灣II將於本周六(24日)開售，市場反應保持理想，首批單位發售之後，有機會加推及具加價空間。為回饋新地會會員的支持，推出會員雙重置業優惠。據悉，該盤已錄約1,200張入票登記，超額認購約8.4倍。

新地會董事總經理謝文娟稱，會員買家選購項目單位，可獲1%售價折扣及一田百貨購物獎賞。同時，會員只要成為新地會「珍惜.愛家人」Facebook專頁粉絲，並於5月31日或之前成功遞交該盤購樓意向登記，以及親身於指定日期、時間及地點完成簡單登記程序，有機會獲得價值100元的一田百貨現金禮券1張，名額5,000個。

●黃竹坑站晉環擬引入最高樓價七成一按計劃

新盤競爭轉趨激烈，發展商爭相出招加強吸客。路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫表示，香港仔黃竹坑站晉環的首張價單，將於兩天內正式公布，首批推出不少於160伙，由於預計單位涉及售價較大，買家未必能夠透過申請按揭保險入市，故公司會透過指定財務機構推出一按計劃，最高貸款額料達樓價七成。

她又透露，該盤住客會所連同園林面積合共超過6.6萬方呎，提供室外泳池、健身室、燒烤區及健身室等多元化設施。

●何文田傲玟樓價逾1.21億複式戶交易告吹

豪宅市道暢旺，個別新盤卻錄大額交易告吹。據一手銷售資訊網資料，高銀集團旗下何文田傲玟首錄同類個案，上周二（4月13日）以招標方式售出的1座28及29樓複式C單位，實用面積2,422方呎，天台面積817方呎，當時售價逾1.21億元，呎價5萬元，原本創下項目售價及呎價新高紀錄，短短約一周已列明為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展。

事實上，該盤自2019年11月開售以來，1年多只合共售出27個單位，佔整項目單位總數401伙的6.7%，目前仍有九成多單位待售。

●GRANDE MONACO低座花園戶近3200萬沽 呎價31888雙破頂

啟德發展區全新項目登場前，會德豐地產位於區內的樓盤連環錄得特色戶大額成交，旗下GRANDE MONACO剛以招標形式售出低座A座地下A室連花園單位，間隔四房一套連工作間及洗手間，實用面積1,003方呎，連962方呎花園，成交價逾3,198.3萬元，呎價31,888元，創項目售價及呎價新高紀錄。該盤開售至今累沽163伙，佔可售單位近78%，套現逾24.3億元，平均每戶售價近1,500萬元，平均呎價25,662元。

●元朗尚悅‧天城洋房2480萬售出 呎價1.4萬元

洋房盤銷情向好。恒基地產（00012）旗下元朗尚悅‧天城，剛售出15號洋房，實用面積1,772方呎，天台面積431方呎，前庭及花園分別為109與127方呎，連車位成交價2,480.8萬元，呎價1.4萬元，買家選用730天成交期計劃入市。樓盤推出以來累積售出8座洋房，套現逾2.02億元。

同系負責銷售的屯門帝御·嵐天，亦售出6座15樓單位08，實用面積346方呎，成交價547.87萬元，呎價15,834元。帝御系列1至3期至今已合共售出1,514伙，套現逾72.73億元。

●屯門瑧譽洋房連車位做價逾1.32億 呎價逾3.1萬雙破頂

臨海洋房項目熱銷，保利置業集團（00119）旗下屯門青山灣洋房新盤瑧譽，剛以招標形式售出17號洋房，屬五房五套設計，實用面積4,234方呎，連雙車位成交價逾1.32億元，呎價約31,389元，無論售價及呎價均創樓盤新高，該單位連屋內家具及裝修出售。

成交紀錄冊顯示，該盤於4月初首錄成交以來，已連環沽出5座洋房，合共套現逾6.13億元。