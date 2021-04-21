新蒲崗譽‧港灣兩房1088萬沽　今年標準戶新高

二手盤源減少，個別屋苑錄理想價成交，新蒲崗譽‧港灣兩房戶，減價62萬元，終以1,088萬元沽出，呎價約20,724元為今年標準戶新高。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●灣仔囍滙1座高層C室，日前以1,222.8萬元成交，以實用面積約431方呎計，實用呎價約28,371元，原業主於2014年1月以953萬元買入，持貨7年帳面獲利269.8萬元，單位升值約28%。

●小西灣藍灣半島3座高層B室，實用面積約733方呎，套三房連多用途房設計，享全海景，近日以1,338萬元沽，實用呎價約18,254元，屋苑4月暫錄約13宗二手買賣，現時有約80個單位放售，入場費由700萬元起。

●鰂魚涌太古城寧安閣中層B室，實用面積約703方呎，三房間隔，以1,330萬元獲承接，實用呎價約18,919元，新買家為外區客，入市作換樓之用。

●灣仔華景樓中層D室，實用面積597方呎，三房間隔，以780萬元易手，實用呎價13,065元，新買家屬於用家，原業主於1972年以9萬元買入，持貨49年，帳面獲利771萬元，單位升值超過85倍。

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九龍區

●新蒲崗譽‧港灣6座中層G室，實用面積約525方呎，兩房間隔，放盤約3個月，原叫價1,150萬元，經議價後減價62萬元或約5.4%，最終以1,088萬元沽出，實用呎價約20,724元，為今年以來標準戶的新高呎價。

●九龍啟德區4月錄約40宗租務成交，較上月同期增加逾20%，當中啟德1號(II)第3座低層H室，一房間隔，實用面積約375方呎，以約15,000元放租3個月，即吸引外區客洽詢，議價後減價700元，以14,300元租出，實用呎租約38.1元。

●將軍澳4月暫錄約306宗二手買賣，其中將軍澳中心暫錄17宗，平均實用呎價約18,049元。當中7座高層C室兩房戶，實用面積約406方呎，議價後以750萬元成交，實用呎價約18,473元。

●九龍灣淘大花園N座低層2室，實用面積約377方呎，有同區分支家庭客，為了搬近母親，遂放棄購買接近工作地點的外區物業，終以630萬元承接上址，實用呎價約16,711元。

●長沙灣泓景臺5座極高層G室，兩房間隔，實用面積約509方呎，以920萬元放盤不足一星期後，議價後輕微減約1.2萬元，即以約918.8萬元沽出，實用呎價約18,051元，新買家為家庭客，睇樓3次後決定入市。

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新界區

●青衣海欣花園5座低層G室，實用面積約463方呎，兩房間隔，望園景，今年3月開始放盤，原叫價650萬元，經議價後減價20萬元或約3.1%，至近日以630萬元沽出，實用呎價約13,607元。

●天水圍Wetland Seasons Park第1期近日開始收樓，市場累錄約6宗租賃成交，包括20座高層B1室，實用面積431方呎，兩房間隔，剛以13,500元租出，實用呎租約31.3元，新租客為一對退休夫婦，現居區內酒店，在區內覓租盤已一段時間，見屋苑剛入伙，立即改租。

●天水圍嘉湖山莊4月累錄31宗買賣，上月同期則錄得45宗，其中景湖居3座低層E室，實用面積446方呎，兩房間隔，叫價545萬元，議價後減12萬元，以533萬元沽出，實用呎價11,951元，買家為上車客。

●屯門新屯門中心3座高層D室，實用面積約501方呎，兩房兩廳設計，累減22萬元後，獲外區客以568萬元購入，日後將作自住或投資用途，實用呎價約11,337元，若以市值月租約1.2萬元計，租金回報率料達2.5厘。

●元朗二手市場4月份已錄逾185宗買賣，包括朗屏8號3座低層B室兩房單位，實用面積約491方呎，叫價約760萬元，議價後終獲用家以746萬元購入，實用呎價約15,193元。

●沙田濱景花園3座中層F室，實用面積約394方呎，放盤一星期，原先叫價680萬元，終售650萬元，減幅約4.4%，實用呎價約16,497元，原業主持貨約12年，帳面獲利460萬元離場。