瑞信：賭收面臨結構轉變　長假期難補需求缺口

內地經濟逐步復甦，市場原預期澳門博彩業可走出低谷，惟歐資投行瑞信表示，該行業正面臨監管打擊及不利的結構性轉變，市場對此認識不足，加上疫情陰霾持續，賭企復甦之路恐更漫長，直言即使五一假期將帶來龐大需求，也無法彌補第二季需求減少的缺口。

濠賭業在疫情下已痛失大批賭客，惟瑞信表示，內地當局修訂針對跨境賭博的罰則於上月起生效，加上公安部頻頻發聲打擊跨境賭博犯罪，反映監管沒有放鬆迹象。因此，佔中場賭收25%的高級中場賭客，恐怕將縮減一半，以至賭場需向人均消費較低的賭客「埋手」，但問題在於他們往往在周末及假期才會光顧。

瑞信續指，澳門周末的酒店入住率已回升至70%，但中場賭收僅恢復了40至50%，相信收入增速將受限。而非假期的賭收疲弱，致酒店、賭枱及員工利用率不足，將衝擊賭企回報。將來就算成功續牌，也要投放更多資源發展非博彩設施，資本開支及營運開支負擔不輕，投資回報率較低。

另一投行中信里昂亦發表報告，指由於年初內地提倡「就地過年」、以及部分地區實施封鎖措施，拖累今年首兩月的訪澳旅客量及賭業復甦步伐，遂下調今年澳門賭收預測約21%至1,380億元，意味全年賭收或只達2019年水平約五成。