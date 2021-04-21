瑞信：賭收面臨結構轉變 長假期難補需求缺口
2021年04月21日 21:55
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內地經濟逐步復甦，市場原預期澳門博彩業可走出低谷，惟歐資投行瑞信表示，該行業正面臨監管打擊及不利的結構性轉變，市場對此認識不足，加上疫情陰霾持續，賭企復甦之路恐更漫長，直言即使五一假期將帶來龐大需求，也無法彌補第二季需求減少的缺口。
濠賭業在疫情下已痛失大批賭客，惟瑞信表示，內地當局修訂針對跨境賭博的罰則於上月起生效，加上公安部頻頻發聲打擊跨境賭博犯罪，反映監管沒有放鬆迹象。因此，佔中場賭收25%的高級中場賭客，恐怕將縮減一半，以至賭場需向人均消費較低的賭客「埋手」，但問題在於他們往往在周末及假期才會光顧。
瑞信續指，澳門周末的酒店入住率已回升至70%，但中場賭收僅恢復了40至50%，相信收入增速將受限。而非假期的賭收疲弱，致酒店、賭枱及員工利用率不足，將衝擊賭企回報。將來就算成功續牌，也要投放更多資源發展非博彩設施，資本開支及營運開支負擔不輕，投資回報率較低。
該行評論，濠賭股的風險回報率不吸引，倘賭收表現不似預期，板塊或有潛在下行風險，對行業持審慎看法，其中估計何超瓊任聯席董事長的美高梅中國(02282)，股價對比周三收市價還有約18%潛在跌幅。
另一投行中信里昂亦發表報告，指由於年初內地提倡「就地過年」、以及部分地區實施封鎖措施，拖累今年首兩月的訪澳旅客量及賭業復甦步伐，遂下調今年澳門賭收預測約21%至1,380億元，意味全年賭收或只達2019年水平約五成。
該行同時下調多家賭企目標價，還將美高梅中國的投資評級由「跑贏大市」貶至「跑輸大市」，理據包括去年末季贏率提升及積極的營銷策略所帶來之市佔率增長恐未能持續。銀河娛樂(00027)及澳博控股(00880)的目標價分別遭削2.27%及11.05%，至79.53元及11.02元。