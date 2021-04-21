台灣掌「芯」臟全球追落後　張忠謀：拋離內地5年

ASM太平洋首季純利按年大增21.1倍至52.15億元，更「標青」的是新增訂單總額更創下78.27億元(10.1億美元)的歷史新高，遠超2月底公布的指引，主要來自封裝技術設備分部的產品，推動股價逆市狂飆18.2%，收報118.8元。

截至上月底止一季，該公司收入按年大增45.58%至43.36億元，同告「超額完成」。黃梓達解釋，增長主要來自3大領域，包括汽車、工業及消費電子產品，其中汽車行業電動化將帶來「長遠周期式」增長趨勢。業績公告同時將收入增長歸因於「半導體自給自足的迫切性」推動以內地為主的客戶增加投資擴張產能。

展望第二季度，集團季度收入指引為6億至6.5億美元(約46.8億至50.7億港元)，雖然按季仍錄增長，但難以複製首季的爆發式上漲。黃氏續稱，市場對半導體行業仍繼續看好，集團也能從中受惠，惟現時也無意加大資本開支預算，會維持在全年5億元的目標。ASM太平洋會尋求外判方式擴充產能，因為上漲的是可變成本而非固定成本，屬「更健康」的做法。

另外，管理層表示有信心可維持該水平，並預計下半年收入仍然強勁，隨着未來銷量增長及產品組合調整，中長期毛利率也會持續改善。

同為半導體設備商、於高端晶片生產設備有着壟斷地位的荷蘭公司ASML亦於日放榜，首季度按年多賺2.4倍至13.31億歐元（約124.06億港元），收入亦按年增長78.77%至43.64億歐元。

ASML首季售出7部闖7納米或以下尖端製程必需的極紫外光(EUV)光刻機，並錄得相關訂單金額近23億歐元，行政總裁Peter Wennink表示，DRAM記憶體的各大廠商已經宣布引進該設備，可是今年能夠增加的產能相當有限。該公司除預計本季收入介乎40億至41億歐元外，又調高全年收入指引至增長30%，跟EUV設備銷售額增速相同；同時計劃明年將EUV產量提高至55部。

Wennink直言，與3個月前相比，看到不同市場都有着明顯的需求上升，5G、人工智能及高效能運算等帶動了各類產品的需求。而得益於業績增長帶來強勁現金流，ASML亦預計將去年1月宣布、為期3年的60億歐元股票回講計劃能夠提早完成。

世界最大晶片代工商台積電創辦人張忠謀，早在前年下旬便形容台積電是「兵家必爭」之地，近日的晶片荒更令台灣當局接獲多個地區求助，大大提高台灣的戰略地位。儘管他認為，內地多年來豪派補貼扶植晶片生產行業，迄今還未是台灣的對手，跟台積電的落後差距達5年以上，但同時提醒，一個產業需要長期發展，難望台灣再冒出一家像台積電這樣的「護台神山」。

張忠謀開創的晶片代工商業模式運作多年來，令一眾科企節省研發工藝和資本設備的沉重開支，繼而集中資源設計晶片並推動科技進步，但同時導致把晶片圖紙變成實物的產能、其生產節奏之主導權集中在個別地區，尤其是他締造的台積電身上。歐美國家近日紛紛反思此現象，其中美國商務部長雷蒙多不諱言，半導體產能的缺乏令美國面臨國家安全危機。

半導體技術的戰略意義，亦可見於英國監管部門決定干預美國晶片設計巨擘英偉達(Nvidia)豪擲400億美元吞併掌握多個主流晶片指令集的英企Arm，市場相信這位美國盟友也不樂見英偉達「過於強大」。花旗因此發表報告，把交易完成的機會率預測由25%削至僅10%。

就連美國半導體老店英特爾也要涉足晶片代工，挑起振興美國晶片生產之大樑，張忠謀坦言「相當諷刺」，事緣1985年他籌備創立台積電前曾找對方投資，這家由「晶片」發明人之一諾伊斯所創辦的公司，當時看不起代工模式而拒絕投資。

談及晶片生產得以支撐台灣的關鍵，他認為，其一是大量優秀且敬業的工程師、技工和作業員願意投身製造業，反觀美國製造業幾十年前就「不紅」，不及研發、金融和營銷吃香。其二是經理人員都是本地人；其三是高鐵與高速公路便利工程師一天內跨越不同縣市工作，「這點在(美國)亞利桑那如何做到？」

他又指，台灣半導體行業擁有完整的產業鏈，即使美國聯邦政府及州政府紛紛「開水喉」補貼，也只是短期，不能彌補長期競爭優勢。