鳳德邨跌價平高位一成沽　新盤豪宅錄大額交易告吹

納米公屋樓價回落，黃大仙鳳德邨開放式單位，呎價曾一度直逼兩萬元，惟同類單位近日減價沽出，呎價約1.76萬元，與高位相比仍低近10%。

富誠地產曾遠東表示，上述單位為碧鳳樓高層20A室，實用面積約153方呎，開放式間隔，已補價自由市場叫價300萬元放盤，剛減至269萬元售出，呎價約17,582元。新買家為用家，睇樓一次即決定入市自住。

他續稱，原業主於2016年11月以190萬元購入，持有單位約5年沽出，帳面獲利約79萬元，期間升值約41.6%。資料顯示，同座中層同室單位，2019年底最高曾售298萬元，是次成交價比高位仍低約29萬元。

公屋市場罕現平手蝕辣招稅個案。資料顯示，上水天平邨天美樓一個高層單位，日前以365萬元登記售出，新買家名字以漢語拼音登記。原業主於2019年以相同價錢購入，即使帳面平手，但3年內轉手，仍有機會需付額外印花稅離場。據了解，單位實用面積約381方呎，呎價約9,580元。區內多家代理行均未聞上址曾在市場放盤。

此外，自由市場居屋近日亦錄成交。祥益謝利官表示，天水圍天愛苑A座高層12室，實用面積約538方呎，兩房一廳，議價後獲區內上車客以533萬元購入自用，呎價約9,907元。

●外資出貨 碧瑤灣頂層3488萬易手

港島豪宅連錄成交，不少是投資者及家族出貨套現個案。由外資持有的薄扶林碧瑤灣頂層單位，早前以3,488萬元沽出，持貨約10年帳賺逾1,300萬元。

市場消息稱，上述為連天台單位，實用面積約1,296方呎，曾叫價3,700萬元放售，減價後連車位沽出，呎價約26,914元。據悉，上址於2011年以逾2,100萬元購入，原業主為在區內曾擁有逾數十個住宅收租的外資公司，近期才陸續出售持有物業。

南區貝沙灣亦錄成交。消息指出，單位為4期5座中層戶，實用面積約1,886方呎，曾叫價7,200萬元，市傳連車位售6,880萬元，呎價約36,479元。原業主為公司客，持貨逾11年帳賺逾3,100萬元。

消息稱，中半山晨光大廈一個低層單位，剛以約2,500萬元售出，約15年帳面升值約1,450萬元。市傳單位原業主為本港老牌家族。

此外，利嘉閣游焯偉指出，大坑優雅閣中層複式戶，實用面積約1,794方呎，套三房連儲物室及工人套房間隔，近日連車位以3,950萬元沽出，呎價約22,018元。項目對上一宗成交要追溯至2018年，是次成交價低約10%。

山頂嘉樂園傳再錄二手買賣。消息透露，該盤C座低層單位，以買賣公司形式放盤，市傳以逾一億元獲洽購，呎價超過4萬元。

●傲玟逆市撻訂 涉交易額1.2億

除了二手市況外，個別一手豪宅項目逆市錄得大額單位交易告吹情況。據一手銷售資訊網資料，高銀集團旗下何文田傲玟剛首度錄得同類「甩單」個案，項目一個複式單位原以逾億元易手，但最終未有完成交易，料為今年最大宗一手撻訂個案。

該盤於上周二原本以招標形式售出1座28及29樓複式C單位，實用面積2,422方呎，天台面積817方呎，單位售價超過1.21億元，折合呎價5萬元，原創下項目售價及呎價新高紀錄。不過，在短短約一周已列明為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展，即買家未有完成交易。

事實上，該盤自2019年11月開售以來，銷情一直緩慢，至今已經歷一年多時間，合共只售出27個單位，佔整項目單位總數401伙的6.7%，目前仍有九成多單位待售。而上述原本賣出的複式戶，更是樓盤推出以來首宗獲承接的特色戶，最終成為項目第一宗買賣告吹單位。