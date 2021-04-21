【產經評論】美趁病變搶經濟　閉關謀奪話語權

世界疫情又再惡化，印度有失控之虞，病毒變種更已令疫苗效用存疑，一旦再向全球擴散，一切皆猶如重返去年初！難怪美國已先發制人，重手限制旅遊，股市急挫絕非偶然。隨着全球經貿正常化一拖再拖，復甦可以從何說起？美國正對刺激經濟下重藥，代價好可能是激化世界資產泡沫，只要其他地區通脹失控，資金為了避險，將再度上演去年向美元「萬劍歸宗」的一幕，新興市場必然重創。

市場原本懶理病毒變異，因一廂情願以為疫苗會奏效，惟當醫學報告接連證實疫苗難抗病毒突變後，投資界近日才如夢初醒，始作拋售。令人頭痛的是，疫情被證實難以斷尾，即使是富有國家亦束手無策，只有繼續以限制人口流動來控制感染。問題是經濟長期停擺，再富裕的地方，都難以抵受長期債務增長，其他發展中國家的日子就更不用說了，名副其實等「攬炒」。

見到近日亞太地區疫情惡化，印度單日確診數字驚人，當地政府雖然限制活動，但不捨得全面封城，因經濟實在抵受不了；日本損失更不菲，因東京奧運踏入倒數，若被迫取消，靠它振興經濟將徹底變成南柯一夢。香港周三本地雖然零確診，但港府偏偏計劃下月放寬內地客入境限制，而內地無計劃作出相應放寬，是福是禍天知曉！

股市表現通常領先經濟。自3月以來，港股如洩氣的氣球，近日更見不少巨型上市公司爭相在市場配股集資，動輒涉逾百億元，在如此市況下仍要趕「抽水」，經濟前景可想而知。不過，港股絕不孤獨，環顧四周，各路資金也開始流出新興市場，回流美國。同月，巴西、土耳其、俄羅斯央行均先後「疫」市加息，明知犧牲經濟，也要以應對走資及通脹升溫為先，足見形勢危急。可以預計的是，若次季疫情持續惡化，資金將加快回流美國，只怕新興市場危機又再山雨欲來。

無他的，美國確診數字雖然仍在全球前列，但確實又是目前「最安全」的大型經濟體，除了疫苗供應充足令病故數字大降外，拜登政府亦照顧有加，繼提出1.9萬億美元刺激經濟方案及2.2萬億美元基建計劃，近日又再傳來擬斥1萬億美元推「美國家庭計劃」，加上大規模限制國際旅行，實行「閉關」落重藥強化經濟，讓資金大舉回流，奪回話語權，而放大水的後果則由新興市場承受。

誠然，印度及歐盟仍受制疫情，如今只有中國能與美國匹敵，且看緊接下來避不了的中美金融戰較量，誰夠定力，誰能笑到最後！