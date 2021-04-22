東方日報B2：日本印度變種 「疫」襲　嚇冧港股513

疫情蔓延全球接近一年多仍未得到徹底解決，日本及印度疫情受累變種病毒更急速惡化，累及亞太區內多個股市周三(21日)下挫，其中港股恒生指數甫開市即失守29,000點關，並一度插逾600點，創一個月盤中最大跌幅，全日仍跌513點，收報28,621點。

恒指周三低開433點，跌幅曾縮至357點，高見28,778點，惟沽盤隨即湧現，拖累大市曾插628點，低見28,506點；跌幅午後有所收窄，全日仍失守20天移動平均線。國企指數收報10,888點，跌197點。恒生科技指數收報8,185點，跌126點。

「北水」透過港股通淨買入42.1億元，過去4個交易日累計掃貨近200億元，大市成交1,546.47億元，沽空比率12.59%。

周三港元拆息個別發展，財資市場公會資料顯示，與樓按相關的一個月期拆息繼續下跌，報0.09厘，續創近11年低位。港元匯價徘徊強方兌換保證水平，兌每美元周三最高見7.76。

建銀國際表示，港股本季仍面臨較多挑戰，一方面貨幣政策趨緊、監管從嚴的政策環境續強化，今季起經濟減速及實際利率上升將雙重壓低股票的估值和盈利，另方面美國聯儲局削減量化寬鬆的討論將會隨着疫苗接種率逼近75%及就業復甦等逐步升溫，而潛在加稅將對估值高企的美股形成壓力，進而拖累港股。港股目前預測市盈率處於歷史波動區間上方，換言之仍有回調空間，預計今季恒指波動區間介乎27,000至29,500點。

然而，港府此時仍計劃上調股票交易印花稅，立法會周三開會進行《2021撥款條例草案》二讀時，招來多名議員批評。其中，金融服務界議員張華峰怒斥政府「逆其道而行」，對市場需求理解不足，認為修例會趕走小投資者、打壓中小型經紀行，削弱本港股票市場競爭力，更難吸引公司來港上市；若要維持國際競爭力，理應下調交易成本。他提出加入設立日落條款，待一年後經濟及政府收入恢復正常時，把股票印花稅降回現時水平。

建銀國際相信，資金由增長股切換至價值股的過程還未結束，預料利率預期上升將利好金融股，倘各國開始恢復通關，則能源、旅遊及消費板塊可受惠。惟中長期仍值得配置成長股，宜候低吸納優質新經濟成長股龍頭。