美股道指收市升316點　納指漲逾1%

市場繼續關注美股業績與全球疫情的形勢，美股周三(21日)反彈勢頭穩固，道指收報34,137點，升316點或0.93%；標指收報4,173點，升38點或0.93%；納指收報13,950點，升163點或1.19%。

考慮到股市呈超買，T3Live.com策略總監雷德勒認為，標指出現短期回調，像以往般下跌3%至5%也合理，意味標指可能回落至3,983點至4,000點。他續指，需要關注熱炒股如特殊目的收購公司(SPAC)、新能源股，以及虛擬貨幣動盪，可能是對廣泛大市的潛在警告，但仍有待觀察。

不過，有分析員認為牛市仍然牢固。MAI資本管理股票策略員格里桑蒂表示，展望3個月後，美國經濟前景看好，變種病毒也不會阻止全球經濟重啟，會乘機買入受惠的股票。

個股方面，網上電視Netflix首季訂戶淨增長僅398萬戶，是2013年以來最差首季表現，少過該公司原本預期的600萬戶，更遠少過去年同期的1,580萬戶，同時預期今季增長亦只有100萬戶，遠少過去年同期的逾1,000萬戶，拖累股價全日下挫7.4%，收報508.9美元。

電訊商Verizon上季每股盈利1.31美元，較預期高2美仙，但無線用戶流失量多過預期，股價收報58.14美元，跌0.39%。

受惠全球晶片需求急增，荷蘭光刻機巨頭ASML首季盈利勝預期，並上調全年盈利預測，股價庭日升6.25%，收報655.49美元。

外媒引述消息指，視像遊戲通訊平台Discord與包括微軟在內的潛在買家，有關賣盤的磋商已中止，並重新考慮未來進行首次公開招股(IPO)。微軟股價收報260.58美元，升0.9%。