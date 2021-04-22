鄧建初：炒股講求值博率　逆向思維不可缺

上周六曼城對壘列斯聯，位列英超領頭羊的曼城竟落後一球於中游分子的對手，至82分鐘追平，加上列斯聯有球員被紅牌罰出場，打少一人兼連補時仍有約10分鐘比賽。當時射門次數一面倒27:1，馬會賠率是曼城勝出1.76倍，列斯聯則是40倍。

從以往數據上來看，曼城入球最多及失球最少的數字冠絕英超。眼看一面倒攻勢，初哥於是投注了今季第一次波纜。心想有76%回報也不錯吧？曼城全場狂攻，留了空間讓列斯聯有進攻機會，後者竟在補時1分鐘階段入波奠定勝局。事後檢討，初哥犯下了兩大毛病。一是臨場執生，事前並沒有做任何功課便草率地靠記憶行事；二是犯了值博率的問題。這次教訓，就當作是上了寶貴的一課，賭博是偏門遊戲，要有逆向思維才能將勝算提高。

後來聽小兒分享在英國留學時的足球博彩經驗，和香港馬會的大相逕庭。球賽尾段，如果是一比一的話，英國可投注入球總數三或四球，但香港馬會只能投注四球，而且英國那邊的賠率，普遍高過香港。小數怕長計，單是計算值博率，香港馬會已輸蝕給英國博彩公司的盤口了。

股票及期指，長揸短炒同樣講求值博率。炒期指，如果命中率高，用一賠一的數學投注法，算是恰可，否則宜採用一博二至三倍才有勝算。精通圖表及市場心理的高手可以用前者，後者是用贏多輸少的手法應對。重要竅門，是定下止蝕盤之餘，如能買中獲利點，從心所欲地上升的話，應馬上將買入盤加若干利潤作止賺盤，即使回調時仍可保住利潤，不致在下跌時觸及止蝕位而輸錢。擅長圖表分析之外，紀律性是成功的不二法則。

期指是有贏家必有輸家的零和遊戲，股票則是在上升過程中，可以買入者個個都是贏家。股票的圖表分析不如期指那麼重要，如果基本因素良好，有前景兼業務盈利持續上升的話，中長線看升是可預期的。然而仍要看其預測市盈率、市盈增長率、市帳率等因素，還有處於圖表的哪個位置，升得太高，則耐心等待回調才吸納，贏面大得多。

普遍股民，在低位吸納優質股票，一開始上升便會目不轉睛地看着，生怕錯過了沽貨的機會。忍受不了「割禾青」的誘惑，沽之而後快。沽了之後又往往發覺如斷線紙鳶，目送飛升。不甘心賺少了，於是立即換入另一隻升得較少質素較次的股票。為免再次走寶，決定抱股不放，此時市況掉頭下挫，惟有採取「鴕鳥政策」。然而，坐了艇而不肯止蝕，又有誰可以告知，能否再返家鄕呢？

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)