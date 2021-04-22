道指升316點 金價向好

●踏入亞洲時段，美匯指數報91.1；港匯反覆處7.7634；離岸人民幣(CNH)見6.4915；美元兌日圓報108.02；歐元企1.2036；英鎊見1.3929。金價靠穩，升至1,793.86美元。油價偏軟，布油跌至65.05美元；紐油弱見61.11美元。比特幣跌至5.39萬美元水平。道指期貨跌逾50點。

●外媒引述消息人士稱，在Archegos爆倉事件後，美國證交會(SEC)準備審查基金披露規則，並將對投資公司實施更嚴格的披露要求，重點在於讓基金公司披露衍生品持倉。

●港股ADR指數全日靠穩，按比例計算，收報28,857點，升235點或0.82%。

●即月恒生指數夜期收報28,695點，升163點，高水73點，成交14,670張。

●美國前財長薩默斯警告稱，美國總統拜登的1.9萬億美元的刺激法案，對通脹指標發出「紅色預警」，認為未來數年，市場所提供的需求將遠遠超過對經濟潛能的任何合理預估，意味價格將大幅上漲。

●美國財長耶倫表示，需採取全面工作來應對氣候變化，企業需披露氣候變化風險，並警告如果未能有效應對氣候變化問題，經濟增長將受損害。

●紐約6月期油收報每桶61.35美元，跌1.32美元或2.1%；布蘭特6月期油收報每桶65.32美元，跌1.25美元或1.88%。

●紐約6月期金收報每安士1,793.1美元，升0.8%。

●英國富時100指數收報6,895點，升35點或0.52%；法國CAC指數收報6,210點，升45點或0.74%；德國DAX指數收報15,195點，升66點或0.44%。

●加拿大央行周三(21日)維持利率0.25厘不變，同時宣布減少買債，每周買債規模由現時40億加元，降至30億加元，並指經濟復原速度較預期快，預期2022年下半年加息，有別於原本預期2023年前不加息。