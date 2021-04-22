彭偉新：港股走勢反覆　何時才有清晰突破？

受到外圍股市回落所拖累，恒指走勢在連續多日升近29,200點水平後稍作回吐，主要相信是恒指在現時仍然欠缺大幅上升的動力下，而且亦多次上試保歷加通道頂部但無法突破，以及近期整體的成交額仍然偏低，令到不少的投資者仍然未敢太過看好後市走勢，港股短期的走勢仍然只屬於大型上落市的格局。預期恒指在多日升上保歷加通道的頂部後，會開始作出回調走勢，特別是自踏入三月後，恒指雖然曾一度跌穿過100天線的支持，但其後隨即作出反彈，並繼續維持在28,200點至29,200點之間反覆，所以，經過本周兩次升抵29,200點以上後隨即回落後，大市或會先行作出回調，並會繼續在28,200點至29,200點該橫行走勢內繼續反覆，相信這樣會繼續令到恒指的保歷加通道垂直高度進一步收窄，暫時恒指仍然未會出現新的突破，或要等恒指保歷加通道進一步收窄至不足700點水平後，才會見到出現突破。

至於到時會如何突破，按現時的技術走勢來說，或會先行作下跌並再下試3月的低位，主要是近期市場開始再留意到美國10年期國債息率再度回升下，以及美元指數回升，對於環球股市會帶來較明顯的回調壓力，投資者或在短期部署要更為審慎。

另外，集團之前附了成功引入了冠君產業信託及內房股雅居樂作為策略股東，而近日更再透過配售2.3億港元的股份予新世界發展執行副主席，引入新一批的策略股東，預期可以為集團在未來透過與策略股東的關係，打進新的市場，對集團未來的發展有利好作用。

集團股價於今年2月22日曾升上8.49港元後回調，股價一度跌穿50天線見6.11元後回升，而且在RSI未有失守30水平後，股價持續向好，並成功收復了所有的移動平均線阻力外，更於本周已成功重返2月中的高位，配合成交額大升，形成了技術走勢突破，若果以之前由2月開始見頂所累積的回調，再以該跌幅的1.618倍黃金比率反彈的目標價，投資者可以在9.4元水平買入，阻力位為10.5元，至於股價要是跌穿之前的支持位8.5元以下，則要先行沽出止蝕。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)