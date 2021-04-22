邵志堯：散戶有咩方法可以贏多輸少？

筆者曾經講過：「在股票市場牛市時，每個股民都是股神」，但是熊市或大型調整市出現的時候，百分之九十也會輸錢，原因出在哪裏呢？筆者認為思維佔了最重要的一席。

股票市場中頂部和底部出現了嗎？你絕對不能去問TVB的黎耀祥先生，你應該要問另外一個女演員胡定欣小姐，因為黎是「視帝」而胡是「視后」，頂部和底部只有「事後」才知道，如果有人說在最高峰的時候或最低谷的時候告訴你這就是頂和底，這個人只有兩個可能，一就是騙子，二就是無知，因為無人知道明天會否出現更高或更低位出現，頂部為之頂是一浪低於一浪，今次的頂部比上一次低；底部是一浪高於一浪，浪底比前次高，要回頭看才知道。

散戶最喜歡用「左側思維」，即未有明確信號的時候便作了判斷，即在上升的時候在山腰的時候，便估計到了頂部，誰不知仍有一大段路才登頂，反過來也是，在走下陂路的時候便說已到底，原來這個底是個無底洞，用「左側思維」去買賣絕對不是問題，如果你抱住一個往上升的時候偷步試沽，或往下調的時候偷步買貨，如果幸運的預測正確，獲利的空間會比「右側思維」來得豐厚，因為偷了步，而偷步的代價便是出錯率比較高，有優點也有缺點，只要知道是一個估計便可以，估計是會出錯的，只需要設定好一個「止損位」便可以，但是大多數散戶只做了前半部便出大事。

筆者嘗試用快手這支股票做例子，在農曆年附近快手的價格曾經去到420港元左右，散戶牢牢記住這個數字，當它跌到380元的時候便認為是底，因為和頂部比打了九折，匆匆地進了一手，博它回升到400元以上，但是事與願違再回調，更跌至300元，他們又會自我認為是底部，為了追回之前的損失，可能再多買幾手，用攤薄這個法則，誰不知兩次博撈底，兩次被套牢，這支股票更跌至220元也不知道是不是底，可能在300至220中間更會愈買愈多，愈炒愈大碟，令虧損擴大，這就是散戶輸的主要原因。

用「右側思維」的人會在跌破上一次浪底的時候去追沽，下調的時候以沽為主，直至轉勢才平倉，這是順勢操作。反過來「左側思維」是逆勢操作，難度可想而知，散戶捨易取難不設止蝕更運用攤薄伎倆，輸錢是必然而非偶然。

江西財經大學客座教授 邵志堯