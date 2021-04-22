多重利淡纏身！高銀股價再瀉逾9%　分析籲勿沾手

以九龍灣甲級商廈高銀金融國際中心為例，原為高銀金融提供穩定的租金收入，惟去年7月中，該大廈突然被債權人德意志信託(香港)接管，令公司押樓借錢數以十億元計的事件曝光。其後該大廈在去年12月更遭債權人以約140億元賣走，接貨者為神秘商人FONG Tim。

翻查高銀最新的中期報告，不難發現公司的租金收入總額在去年下半年僅餘585.7萬元，較2019年同期的7,916萬元大幅下跌92.6%，原因就是在去年7月之後失去上述物業所致。

另外，去年下半年公司來自保理業務的收入達1.05億元，佔期內收入逾60%，可是公司卻在去年9月建議出售有關業務。分析指出，世界經濟雖然受新冠肺炎打擊，但去年內地經濟回復強勁，為企業承購應收帳款的保付代理業務在未來一兩年應大有可為，難以理解公司為何要出售該業務，除非公司因為資金問題需要急速套現。

至於公司利錢豐厚的地產發展業務亦堪憂，2018年11月高銀以89.07億元，投得啟德跑道第二幅地皮，即第4B區4號地盤。地皮臨海，本應大有作為，然而公司屢傳財困下，最終於去年7月底將項目售予商人陳壯榮，預期因此錄得虧損約27.5億元，以及由於之前取消另一買家的交易錄得虧損4.5億元。

事實上，截至去年12月底，公司所持的現金及現金等值資產為1,653.6萬元，較2019年同期的23.8億元大幅收縮99.3%。因此高銀股價勁跌，並非無因。

回顧該公司於2008年底借殼上市，翌年6月25日開始在聯交所買賣時改為現稱，事前一日收報0.65元，換言之，若投資者由當日起持有該股至今，經已累蝕近67%；萬一投資者不幸在2015年的歷史高位「摸頂」入貨而未沽出，迄今累計損失更達99%以上，可謂「一殼眼淚」。