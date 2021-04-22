郭家耀：恒指短線難有突破　龍頭科網股可儲貨

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，隔晚美股表現理想，但近期港股相對落後，跟不上外圍走勢。主要由於市場對科網股監管消息仍有疑慮，加上相繼有大型配股活動，短線壓抑大市走勢，近期成交亦持續淡靜，反映投資者取態比較審慎。他預期恒指維持在28,000至29,000點之間上落，相信要待集資潮退卻，企業首季業績出爐之後，市況才有望出現突破。