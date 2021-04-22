郭家耀：恒指短線難有突破 龍頭科網股可儲貨
2021年04月22日 10:23
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正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，隔晚美股表現理想，但近期港股相對落後，跟不上外圍走勢。主要由於市場對科網股監管消息仍有疑慮，加上相繼有大型配股活動，短線壓抑大市走勢，近期成交亦持續淡靜，反映投資者取態比較審慎。他預期恒指維持在28,000至29,000點之間上落，相信要待集資潮退卻，企業首季業績出爐之後，市況才有望出現突破。
大型科網股近期持續調整，郭相信與騰訊(00700)、美團(03690)最近的集資活動有關，令資金面趨緊。不過，兩大股份配股後，股價表現堅挺，股價企穩配股價水平。雖然行業短期或仍需面對監管風險，但隨着政策明朗化，業務上的風險可減低，並可聚焦於業務發展。尤其是美團配股後，手頭資金大增，有利將來發展新業務。他建議龍頭科網股可保持一定貨底，或分段買入。
中國人壽(02628)發盈喜，預計首季淨利潤按年增長約55%至75%，郭認為可予市場一定驚喜，投資者期望隨着息口向上，對固定收益投資有一定幫助，保費收入亦有提升空間，而國壽估值仍然偏低，相信仍有一定反彈空間。不過，公司業務經營方針守舊，以致其股價近年持續低迷，建議以中短線部署為宜。