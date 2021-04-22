【瑞通推介】中石化下周放榜　股價回升

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場對疫情的憂慮緩和，加上憧憬拜登政府新一輪刺激經濟計劃，美股反彈。道指隔晚收報34,137點，升316點或0.9%；恒指今早跟隨外圍一度回升逾200點，重返28,800點以上。恒指好倉(牛證及認購權證)昨(21日)淨流入逾1.1億元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1.6億元，反映投資者看好恒指將出現技術反彈。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價28,000至28,099點，而熊證街貨重貨區為收回價29,800至29,899點。

安踏體育控股股東安踏國際配售8,800萬股，每股作價131.48元，拖累安踏股價昨一度挫8.4%，低見130.2元，收市未能重上配股價，報131.3元，跌7.7%，是表現最差藍籌。有券商認為今次大股東減持利淡股價，但股份昨獲北水支撐，全日有超過31億元北水淨買入。安踏今早反彈1%，於133元徘徊。輪證資金流方面，逾480萬元在昨日淨流入其好倉，淡倉同日則有近10萬元淨流出。

近日宣布配股兼發債的美團，上日曾挫4.4%，至280.6元，收跌仍跌3.9%，報282.2元。有券商指，目前中國對大型互聯網平台的監管是結構性的，大型互聯網平台「通吃」的能力會減弱。另外，內媒引述美團首席科學家夏華夏表示，有望明年在上海開啟無人配送。美團今早回升逾2%，挑戰290元暫見阻力。昨有約7億元北水淨買入美團。輪證資金流方面，超過2,900萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾1,100萬元淨流出。

有報道傳阿里巴巴最大股東軟銀正尋求將保證金貸款由81.25億增至100億美元，阿里巴巴的股份被作為本次融資的抵押品。阿里昨下跌2.8%收市，報221.8元，盤中險守220元關口。股份錄3連跌，累挫約5.9%；今早曾彈逾1%，一度升穿224元，其後變為好淡爭持。昨有近1,800萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾140萬元淨流出。

中石化將於下周三公布首季業績，早前公司發盈喜，料首季扭虧為盈，淨利潤預計介乎160億至180億元人民幣。然而，市場憂慮疫情反彈或拖累全球經濟復甦，原油需求減弱，國際油價隔晚繼續下滑。中石化昨以全日最低位4元收市，大成交下重挫5.9%，一舉跌穿10天、20天和50天線。今早回升約1%，於4元以上爭持。昨有逾180萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流出。

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