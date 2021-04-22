IATA向下修訂全球空運展望　惟貨運仍是亮點

國際航空運輸協會(IATA)今日表示，疫苗接種進度延遲和政府不願冒險的保守立場使重啟航線的速度放緩，航空運輸從疫情復甦的速度將不如先前預期。

IATA表示，根據乘客數和飛行距離，今年全球航空運輸量將僅達到疫前水準的43%，不如去年底預估的51%。該組織預測，到今年航空業將虧損477億美元，雖然這個數字較去年的赤字1,264億美元有所改善，但警告航空業仍將需要政府提供的薪資援助措施。

外媒引述IATA總幹事Willie Walsh表示，這場危機比任何人所預想的持續更久、影響更深。這個最新的產業展望說明當前並不一致的復甦現象，以美國和中國為首的龐大國內市場衝在前頭，但該組織料今年歐洲的航空運輸量僅將達2019年水平的三分之一。

該組織並預測，與去年低點相比，今年航空業營收可能增長23%至2,310億美元，仍然遠低2019年的6,070億美元；貨運需求仍是亮點，將繼續超越客運量，預期今年航空貨運量將增長13.1%至6,310萬公噸，超越2019年水平，並逼近2018年創下的高峰。