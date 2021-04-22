【高盛推介】資金續趁低吸納科網股好倉
2021年04月22日 10:57
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（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：科網股今早個別發展，騰訊昨(21日)下跌約2.2%，今早曾重上620港元水平；阿里巴巴昨日跌約2.8%，今早高開後倒跌；美團昨日跌約3.9%，即市升逾1%。
觀察股份牛熊證需求及街貨分布，可見昨日資金繼續趁低吸納科網股好倉。騰訊方面，昨日錄得約2,370萬元資金流入牛證，及集中在585至560元收回區域的產品。而昨日流入熊證的資金則集中在630元以下收回價的貼熊。美團方面，昨日錄得約490萬元資金流入牛證，及集中在265至270元收回區域的產品。而昨日流入熊證的資金則集中在340至345元收回區域的遠熊。阿里方面，昨日錄得約400萬元資金流入牛證，及集中在210元以下收回價的產品。
騰訊牛證方面，貼牛相關產品有騰訊牛(66219)，與現價有約13元收回距離。遠牛相關產品有騰訊牛(62682)，與現價有約38元收回距離。熊證方面，近熊相關產品有騰訊熊(63464)，與現價有約32元收回距離。及收回價稍遠一點的騰訊熊(60830)。
騰訊牛(66219)，收回價605元，行使價602.2元，換股比率500，槓桿比率33.1倍，市場上槓桿最高之一貼牛。
騰訊牛(62682)，收回價580元，行使價577.5元，換股比率500，槓桿比率14.4倍，近38元收回距離遠牛。
騰訊熊(63464)，收回價650元，行使價653元，換股比率500，槓桿比率15.6倍，高槓桿近熊。
騰訊熊(60830)，收回價660元，行使價663元，換股比率500，槓桿比率12.9倍，近42元收回距離熊證。
美團牛證方面，貼牛相關產品有美團牛(68051)，與現價有約5元收回距離。遠牛相關產品有美團牛(67111)，與現價有約15元收回距離。美團熊證方面，貼熊相關產品有美團熊(68065)，與現價有約25元收回距離。及收回價稍遠一點的美團熊(66266)。
美團牛(68051)，收回價280元，行使價277元，換股比率500，槓桿比率31.5倍，市場上首三高槓桿之一貼牛。
美團牛(67111)，收回價270元，行使價267元，換股比率500，槓桿比率13.3倍，相近收回價遠牛中街貨最低。
美團熊(68065)，收回價310元，行使價313元，換股比率500，槓桿比率9.8倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
美團熊(66266)，收回價320元，行使價323元，換股比率500，槓桿比率7.2倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
投資者如看好阿里，可留意屬活躍條款的阿里牛(64595)，與現價有約10.8元收回距離。遠牛選擇則可留意低街貨阿里牛(62703)，與現價有約18元收回距離。投資者如看淡，可留意屬近熊的新上市阿里熊(68791)，與現價有約19元收回距離。
阿里牛(64595)，收回價210.18元，行使價208.18元，換股比率500，槓桿比率14.86倍，活躍條款。
阿里牛(62703)，收回價203元，行使價201元，換股比率500，槓桿比率10.44倍，相近收回價遠牛中街貨最低。
阿里熊(68791)，收回價240元，行使價242元，換股比率500，槓桿比率10.0倍，新上市近熊。
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