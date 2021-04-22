【高盛推介】資金續趁低吸納科網股好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：科網股今早個別發展，騰訊昨(21日)下跌約2.2%，今早曾重上620港元水平；阿里巴巴昨日跌約2.8%，今早高開後倒跌；美團昨日跌約3.9%，即市升逾1%。

觀察股份牛熊證需求及街貨分布，可見昨日資金繼續趁低吸納科網股好倉。騰訊方面，昨日錄得約2,370萬元資金流入牛證，及集中在585至560元收回區域的產品。而昨日流入熊證的資金則集中在630元以下收回價的貼熊。美團方面，昨日錄得約490萬元資金流入牛證，及集中在265至270元收回區域的產品。而昨日流入熊證的資金則集中在340至345元收回區域的遠熊。阿里方面，昨日錄得約400萬元資金流入牛證，及集中在210元以下收回價的產品。

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