許繹彬：港股弱不禁風　只宜短炒

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，4月轉瞬已踏入尾聲，整個月的大市走勢可謂「靜如止水」。截至周三為止，4月份恒指低位曾見28,274點，但高位暫只曾見29,319點，高低位波幅暫亦只得1,000多點，港股在本月的最大每日波幅暫亦不足400點，有時更只得200點；成交更一度跌穿1,500億港元，情況慘不忍睹。

他指大市正處「上落市」格局，港股原本連日做好並突破29,000點水平，但形勢卻瞬間逆轉，大型股接二連三傳出配股集資活動，影響投資氣氛，疫情出現變種，阻礙大市動力。正因成交持續萎縮，所以未來走勢相信無人能作推算，現在只能用「見日度日」的態度，去靜待黎明。

他續指，港股未有完全跟隨外圍的走勢，往往呈現跟跌不跟升的現象：美股升，港股走勢「高開低收」；美股跌，港股跌幅則比美股厲害，所以投資者現階段身處消耗戰，建議投資者「停一停，忍一忍」，順着大市走勢，跟風短炒，但強調只宜短炒，持貨過夜則要忍受第二天大市「走晒樣」，近日的汽車板塊便是一例，若投資者沒有當機立斷在周初時見好即收，而是持貨過夜或高追，一眾汽車股便迅速打回原形。