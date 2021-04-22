【高盛推介】車股全線落後　吉汽東風長汽輪證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：汽車股今(22日)早全線落後，當中昨日跌約2.6%的吉利汽車，早段高見22.65元後倒跌。有券商指，吉汽受旗下新汽車品牌「極氪」，其首款量產車「ZEEKR 001」利好影響下，預料2022年吉汽的盈利將比2020年倍升。該行維持對其「增持」評級，目標價46元。

此外，昨日跌約1.6%的東風集團，今早繼續下跌，為連跌3日。昨日跌約4.1%，及在收市後公布業績的長城汽車，今早曾急跌至20元附近，挫逾11%。長汽截至今年3月底止，虧轉盈賺16.39億元人民幣。

觀察個股輪證資金流向，可見吉汽認購證於昨日獲資金轉向流入，有約250萬元。東風方面，則見認購證於昨日繼續獲資金流入，有約20萬元。長汽方面，亦見認購證於昨日獲資金流入，並較本周二多，有約480萬元。

由於汽車股今早跌幅較深，因此投資者在部署時，宜重新審視產品條款，避免盲目選擇早前留意，但已不適合現況部署的產品。

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