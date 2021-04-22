耶倫促大膽應對氣候變遷　以利美國經濟與市場

美國財政部長耶倫(Janet Yellen)表示，將竭盡所能積極應對氣候變遷，以利美國經濟與市場，並警告若未能即時解決氣候問題，恐損害經濟增長。

外電報道，耶倫周三(21日)在國際金融協會(IIF)活動中表示，要使美國經濟符合國際減排目標，必須即刻採取大膽的行動，當局致力於將公共投資導向可促進淨零排放的領域，同時強化金融系統，讓勞工、投資人與企業能夠抓住應對氣候變化所帶來的機遇。

她提到，企業設立具野心的減排目標，將有效幫助金融機構應對氣候變遷所帶來的風險，並協助轉型為低碳經濟，同時也向全球金融市場傳達強大的訊息。

消息指，美國總統拜登預計將在今(22日)展開的氣候峰會中，宣布到2030年碳排放將減至2005年排放量的50%，耶倫發表的言論也再次支持拜登的環保政策。她指出，目前迫切需要國際合作，而拜登政府針對氣候變遷所推動的全面性政策，將使金融機構和國際夥伴對美國的計劃更加明確。她又強調，這是一項艱巨的任務，大家必須合作應對地球面臨的重大威脅；並補充過渡到淨零經濟時，金融部門將發揮重要作用。

她表示，經濟轉型所需的資金龐大，拜登所提的2.3萬億美元基建計劃，除了對綠色經濟進行必要投資，也將撤銷對石化燃料的稅務補貼，但還是需要民間資本的協助。據估計，未來10年美國的資金缺口將高達2.5萬億美元。