黃子燊：配股潮過後股價未必能回升

港股周五(22日)反覆上落，現升逾100點。晉裕環球資產管理投資組合經理黃子燊表示，港股短線缺乏方向，因大市同時受到A股及美股影響。

他指出，昨晚美股反彈，但今日內地A股表現偏軟，港股高開低走，顯示即使任何一邊市況差，都會拖累港股。而且近日市場擔心內地資金流較緊張，故股市表現受壓，港股成交額較低，氣氛維持淡靜，短期大市表現偏軟，恒指於29,000點有較大阻力。

近日有不少企業配股集資，他認為從市場抽水，短期對市場造成不利影響，過去一年市況較好，股份在配股後往往能拾回升勢，但現時市況不好，企業選擇在這個時間配股是因為業務有需要，認為未來股價不會高於現價。投資者若擔心手頭上的股份短期內會配股，便可把倉位減到自己有承受波動的水平。