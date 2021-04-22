楊俊文：美團發債對股價長遠有利

美團配股後表現硬淨，安踏配股後則直插，很多朋友都有不明所以的感覺，筆者嘗試以點點經驗去分析。

首先安踏配股是大股東沽貨套現，本來大股東持有的一向會被視為死貨，配股後街貨即時增多，而且金額巨大達115億港元之多，約為總數3.3%，一般來說這類大股東舊股派貨是必插無疑。

至於美團的配股則完全不是這回事，美團的配股是策略性有目標向市場拿錢去作為將來在市場競爭的本錢。現時美團本身手頭現金約700億元，連同是次配股有500億是配股，200億是發可換股債券(CB)息率約2至3%，行使價是431元。其同業拼多多有1,300億元，京東1,200億元，配股後可謂旗鼓相當，對提升美團競爭力是有必要。

另外，此次CB發行巨大有高達200億元，行使價更高於現價50%。回想一下過往大額發CB後的股份，如騰訊馬化騰當年和高盛對賭則相當類似今次美團發CB，最後當然是毋須多說，金融大鱷完勝，因為持有了CB的大戶強者是非常有誘因去推高股價，甚或在二手市場掃干街貨，所以美團發這次CB對後市股價極度有利。

裕威龍資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)