周定國：澳洲留學及置業　賺盡樓價匯率升值

統計顯示，澳洲對疫情的控制成果排名全球前3，現階段，澳洲多地肺炎病例已經為零，澳洲市民大致上已回復正常生活，各行各業重新運作，經濟已開始全面復甦。

根據澳洲統計局資料顯示，當地全國GDP漲幅達到3.1%，復甦速度為預期的2倍，加上澳洲匯率穩定，息口低企，以及政府公布的移民以及置業稅務優惠等，帶動澳洲樓市爆發新一輪升浪。

回顧今年1月底，澳洲樓價創下歷史新高，超過2017年的樓價巔峰；直至3月份，當地樓價更持續上升勢頭，單單一個月內平均樓價升約2.8%，創下32年以來最快單月漲幅，反映樓市相當強勢，而現時澳洲平均樓價達到62萬澳元。根據澳新銀行預測，澳洲樓價將於2021年大漲約17%。

事實上，澳洲學術水平高，加上澳洲政府近日公布放寬移民政策，吸引不少家長安排子女赴當地留學，預期澳洲很可能超越英國，成為留學第一大國。

澳洲學房區的租買需求愈來愈大，是樓價升值的主因之一。對於有子女於澳洲留學的家長而言，只要及早於該國置業，不單可以節省留學期間住屋所需租金，更可以大大降低留學期間的生活費與學費，同時又可以因應個人需要，將多餘房間出租，達致「以房養學」的效果。再者，在澳洲留學一般長達5至7年。所以及早去澳洲置業，絕對可以賺盡樓價及匯率升值。

美聯環球營業董事(國際房地產) 周定國(Terry Chau)