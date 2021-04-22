黃詠欣：銀行出錯令按揭不獲批　如何解決？

過往曾經提及過銀行在接到按揭申請時，基本上都會開申請人的信貸報告查閱，每間銀行查閱後，信貸報告是會留下紀錄，最近我們收到的求助個案，便與這個紀錄出錯相關。

客戶購入商舖，自行向兩間銀行申請按揭，不久便獲其中一間銀行回覆在其信貸報告中，看到有其他銀行紀錄他同時正申請住宅物業按揭，故此想了解他是否打算申請其他按揭，並要求他提供其他物業按揭的資料，才會考慮其申請。客戶感到非常困惑，他從沒有申請住宅物業按揭，到底是甚麼地方出問題呢？

我們估計，很大可能是客戶申請的另一間銀行註錯了查詢的按揭類型而引發誤會，於是我們建議客戶自行取一份信貸報告，當中可以看到是由哪一家銀行註明了曾查詢住宅物業按揭，果然不出所料，真的是有一間銀行紀錄出錯，客戶便到該銀行要求更改紀錄，可是該銀行堅持沒有出錯，而不為其修正紀錄。

我們立刻為客戶想出其他可行方案，包括建議客戶以電郵形式向紀錄有誤的銀行查詢其按揭申請狀況，以取得書面證明客戶實質是在申請商舖按揭，而非申請住宅按揭。另外也建議客戶向銀行提交信貸報告作輔助證明文件。同時，我們也為客戶寫信到銀行作解釋，最後順利銀行批出按揭是息率H + 1.7，鎖息上限P-2.65%，年期20年。較客戶自行申請的兩間銀行批出息率分別為3.5%及2.5%為低，年期亦更長。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣