南韓疫下反擠身世界前十大經濟體　成功靠…

新冠肺炎疫情使許多國家陷入嚴重的經濟衰退，去年全球前十大經濟體的排名亦生變。當中，南韓經濟雖萎縮1%，卻擠進世界前十大；巴西則跌出榜外，成為最大受害者。

據美國傳媒分析國際貨幣基金(IMF)的預測，美國、中國、日本及德國穩居世界前四大，但這場疫情改變了5至10名的順序。報道比較了各國的名目國內生產毛額(以美元計算)。名目國內生產總值(GDP)是估算一個經濟體的所有製成品和服務的市場價值，但未扣除物價水平或通脹的變動，因此可能高估或低估實質經濟產值。

印度在2019年成為世界第5大經濟體，去年被英國取代，掉至第六名。報道指，印度要等到2023年才能重新奪回全球第5大經濟體之位。IMF預測，在2021年3月結束的會計年度，印度經濟將萎縮8%，並預期印度在2022年3月結束的本年度將增長12.5%。惟最新印度疫情又再惡化，不排除情況又會有變。這些經濟學家們估計，如果再實行一個月的全國封鎖，將使印度的年度GDP減少100至200個基點。

巴西排名跌出前十名。巴西在2019年是全球第九大經濟體，但去年退居至第12大，成為唯一跌出前十名的國家。分析顯示，至少在2026年前這個南美國家不會重返世界前十大。

巴西的疫情也非常嚴重，向來淡化疫情威脅的總統波索納洛，一再拒絕實施全國封鎖以抑制疫情，致使經濟學家認為，巴西經濟難以復甦。IMF指出，去年巴西經濟萎縮4.1%，預測今年將增長3.7%。

隨着巴西跌出榜外，南韓則升至第十名，而且預計至少維持到2026年。南韓是中國內地以外最早在去初傳出新冠病例的國家之中。去年該國在遏制疫情方面相當成功，加上半導體出口強勁，經濟僅溫和萎縮1%。IMF預測，南韓經濟今年將成長3.6%。