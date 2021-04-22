陳蓓敏：新冠疫情全球失控　港股短期靜局

周初虛擬貨幣急挫，印度確診新冠病毒數目持續高企，新增數目連續六日超過20萬宗，總感染人數超過1,500萬，排列全球第二名最多感染人數，僅次於美國。周二歐洲三大指數分別跌1.5%至2%不等，市場擔心歐洲央行收緊流動性。美三大指數回軟不足1%。

在博鰲亞洲論壇上人民銀行行長易綱指出，外匯儲備會增加綠色債券投資，要評估和管理好氣候相關的金融風險。港股恒指昨日低見28,506，跌逾600點隨後跌幅收窄，收報28,621，走勢仍在50天和100天線間上落。估計今、明兩天港股靜局表現。

近期多間巨企配股，令投資者憂心忡忡和不安，恐怕陸續有企業高價配售。那三間巨企配股後，短線股價需要消化整固。油股和化工板塊偏軟，主因受全球疫情仍未受控，中美關係仍見緊張，和新能源布局發展等因素。國內「顏值經濟」盛行下，眾醫美股乘勢而上。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082。)