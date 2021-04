惠譽將中國華融列入負面評級觀察名單

惠譽評級宣布,已將中國華融資產管理股份的長期發行人違約評級「A」列入負面評級觀察名單。

惠譽同時將Huarong Finance II Co., Ltd.、Huarong Finance 2017 Co., Ltd.及Huarong Finance 2019 Co., Ltd.所發行高級無抵押債券及次級票據的評級列入負面評級觀察名單。該等債券與華融的信用狀況及惠譽對華融國際控股信用狀況的內部評估結果相關聯。

惠譽表示,採取本次評級行動的原因是,華融於近期發布延遲刊發其去年度業績的公告,因其審計師需要更多時間完成相關交易的審核工作。惠譽將華融列入負面評級觀察名單是基於,該公司解決上述問題的時間框架方面的透明度有限,以及其進一步延遲刊發年度業績可能造成的影響具有不確定性。惠譽預期將在有關延遲原因的進一步細節披露後決定是否解除該公司的評級觀察負面狀態。

惠譽將華融列入負面評級觀察名單的原因是,其信用狀況存在不確定性,尤其是在該公司或進一步延遲刊發年度業績的情況下。若其獨立信用狀況趨於惡化,令其履行政策職能的能力受到製約,則評級可能承壓。若惠譽認為華融缺少政府支持,則可能會對確定該公司評級的政府相關企業(GRE)評級因素重新做出評估。

惠譽認為,政府支持不足的可能性較小,其目前使用的評級方法已考慮到華融在需要時獲得政府特別支持的可能性較高。若華融延遲刊發去年度業績的問題得到及時解決,且有迹象表明該公司的獨立信用狀況以及政府為其提供支持的意願保持不變,則惠譽可能會考慮將華融移出評級負面觀察名單。