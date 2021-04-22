弘陽服務正跟進4個潛在併購項目

公司周三(21日)公布收購高力物業及江蘇高力美家各80%股權。成氏指，兩企的毛利率屬高水平，相信有助提升公司今年的毛利率，達目標約31%。

財務總監賈傑預期，有關收購能於5月完成併表，並能貢獻公司今年利潤8%至10%，又料該兩個項目於明年及後年能有至少15%的利潤增速。

首季業務方面，成健提到，第三方託管項目有10個，對應面積約100萬平方米。整體而言，目前三成為住宅項，將繼續推動「住宅+商業」發展策略，又形容首季已超額完成內部目標，有信心全年能達標。

至於南京早前公布更新物業費收費標準，原最高收費為每月每平方米1.9元人民幣(下同)，而新收費標準分為五個等級，收費介乎0.5元至2.6元。成健指，旗下南京在管物業收費平均約1.6元，而加價需要通過業主大會。新項目則直接按新標準收費，相信相關收入會有所增長。