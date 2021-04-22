【產經直播】企業頻集資 大市難穩？
2021年04月22日 16:13
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港股抽水潮持續，繼騰訊(00700)、美團(03690)及安踏體育(02020)後，再有中國燃氣(00384)及建滔集團(00148)加入陣營，市場資金繼續被抽走，會否影響流動性，拖累港股走勢？有賺先走為快？
中國燃氣(00384)以先舊後新形式配售3.92億股，集資116億元人民幣，配售價較上日收市價折讓9%，股份急插11%，不過，公司進一步聚焦清潔能源發展，加上內地提倡碳中和政策，長線買入時機到？
資源股炒上，馬鞍山鋼鐵(00323)及鞍鋼(00347)有資金流入，不過股份近期累升不少，加上月底公布季績，冇貨都係等等先？環球新冠疫情再度轉差，國際金價逼近每安士1,800美元大關，創2個月新高。通脹預期升溫，金價仍有上望空間？
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