抽水潮港股向好 道期再轉弱

●美匯指數報91.1；港匯強見7.7599；離岸人民幣(CNH)反覆處至6.4884；美元兌日圓報107.98；歐元企1.2041；英鎊報1.3914。金價跌至每安士1,791.1美元。布油跌至64.7美元；紐油弱見60.72美元。道指期貨跌至33,999點，跌17點或0.05%。

-中國燃氣折讓配股淨籌116億元，股價挫逾10%。

-傳建滔大股東抽水，股價受壓。

-恒達科技獲香港航天科技入主並提全購，股價曾飆3.7倍。

●傳國泰航空擬關閉加拿大、澳洲及新西蘭飛行員基地。

●歐股早段上揚，瑞信績後插6%。

●日股反彈679點，韓澳股齊升。

●全球虛擬貨幣總市值2.06萬億美元，比特幣佔比近半。

-比特幣大好友響警：升勢太急，或調整5成。

●反對脫鈎！德國外長馬斯(Heiko Maas)籲歐盟有必要與中國保持接觸。

●美前財長Jacob Lew指拜登經濟計劃將助與華「一帶一路」競爭。

●IATA向下修訂全球空運展望，惟貨運仍是亮點。

●各國加大投資提升自給率，波士頓顧問公司(BCG)料半導體價格將上升35%至65%。

●歐盟擬加強監管臉部辨識等高風險AI應用。

●港人大灣區置業去年涉額309億人民幣，按年挫40%。

●瑞信預告次季巨虧，在Archegos事件倉位傳逾200億美元。

●滙豐計劃未來5年投資273億元加快亞洲財富業務增長，並增聘5,000個專才。

●惠譽將中國華融列入負面評級觀察名單。

●傳香港與新加坡旅行氣泡計劃再被叫停。

●內地氫能產量全球第一，2030年有望實現平價。

●國開行擬予京津冀地區提供5,250億人民幣融資支持。

●人民幣中間價升至6.4902，兌每百港元報83.52。

●新盤消息：

-旺角ONE SOHO一房示範單位首度曝光。

-御海灣II周六標售特色戶，料呎價挑戰項目新高。

●金沙中國首季淨虧損擴大至2.13億美元。

●持續低息！港元1個月拆息跌至0.091厘。