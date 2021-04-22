抽水潮港股向好 道期再轉弱
2021年04月22日 16:40
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●美匯指數報91.1；港匯強見7.7599；離岸人民幣(CNH)反覆處至6.4884；美元兌日圓報107.98；歐元企1.2041；英鎊報1.3914。金價跌至每安士1,791.1美元。布油跌至64.7美元；紐油弱見60.72美元。道指期貨跌至33,999點，跌17點或0.05%。
●港股收市報28,755點，升133點或0.46%，成交1,545億元。https://bit.ly/3elZclk
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-傳建滔大股東抽水，股價受壓。
-恒達科技獲香港航天科技入主並提全購，股價曾飆3.7倍。
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●歐股早段上揚，瑞信績後插6%。
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●全球虛擬貨幣總市值2.06萬億美元，比特幣佔比近半。
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●美前財長Jacob Lew指拜登經濟計劃將助與華「一帶一路」競爭。
●IATA向下修訂全球空運展望，惟貨運仍是亮點。
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●國開行擬予京津冀地區提供5,250億人民幣融資支持。
●人民幣中間價升至6.4902，兌每百港元報83.52。
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-旺角ONE SOHO一房示範單位首度曝光。
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●持續低息！港元1個月拆息跌至0.091厘。