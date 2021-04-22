取代羅素街！尖沙咀廣東道成為亞太區最貴租街道

戴德梁行最新發表的亞太區《主要大街》(Main Streets)報告顯示，亞太地區內3分之2的零售帶於2020年出現租金下降，當中對上兩年均為全球零售租值最昂貴地段香港銅鑼灣，租金下跌43%最慘，平均每月呎租約963元，於亞太區排名跌至第2位。

而尖沙咀廣東道則首次成為亞太區最貴街，平均每月呎租約1,045元，但仍按年下跌約35%。至於排名第3位為日本東京銀座，平均每月呎租約795元，按年下跌5%。平均而言，截至2020年第4季，香港的零售租值下降38%。

該行指出，由於歐美地區去年受封關影響，未能作出統計，故是次只有亞太區統計數據。

戴德梁行執行董事、香港商舖部主管林應威先生指出，尖沙咀與銅鑼灣的零售租金表現差異，主要源自業權擁有者多元化的因素。尖沙咀廣東道為主要的購物區，相較於銅鑼灣羅素街，其業權擁有者比較集中，因而能保持相對穩定及較高質素的商戶組合，達至品牌效應。

經濟下行時，集中的業權往往較能提供具彈性的措施挽留租戶，所以能維持較穩定的市場狀況。展望未來，國際間旅遊有望於2021年較後期恢復，加上穩定商戶組合的支持，預期尖沙咀區的零售租金表現將會率先復甦。

戴德梁行董事、香港研究部主管陳健珩先生指出，儘管香港去年零售租金明顯下跌38%，但高踞首位尖沙咀租金，但較東京銀座仍然高出31%。除卻疫情及經濟下行影響，這現象正反映香港異常高昂的零售租金。