羅兵咸：內銀利潤兩頭受壓　料華融不構成系統性風險

羅兵咸永道公布去年內銀的回顧及展望，38間內地上市銀行業績出現「V型」反彈，淨利潤按年微跌0.11%，至1.63萬億元人民幣(下同)。其中，六大內銀淨利潤按年增幅達1.77%，惟中小型銀行淨利潤出現明顯下滑，按年減少9.85%，至763億元。

該行指出，去年內銀營業增長主要依靠利息收入，受制於讓利政策，中間業務收入對利潤貢獻有限，同時，去年全球金融市場波動，匯率、利率及資產價格波動令其他非利息收入大幅下降。

另一方面，信貸風險暴露，令去年銀行信貸成本顯著上升，按年減值損失合計增長14%，對淨利潤增長產生抵銷效應。

值得注意的是，內銀持續加大力度處理不良資產，去年不良貸款額按年升15.37%，至1.7億元，不良率則按年微升0.04個百分點，至1.51%，不良額與不良率出現「雙升」；惟逾期率有所下回跌，下降0.2個百分點，至1.49%。羅兵咸永道香港銀行業與資本市場主管合夥人譚文傑表示，主要由於業界採取不同措施處理不良資產，並提前應對，令上市銀行貸款核銷金額增長16.27%，至1.15萬億元。