【新盤追擊】鬧市尋寶　首選旺角ONE SOHO

據美聯物業營業董事謝嘉誠所講，旺角向來吸引不少在九龍、港島區上班的年輕人進駐，他們傾向找樓齡新、乾淨整潔的單位租住，但旺角的供應量始終有限，過往10年的落成量不超過1700伙，因此新盤的投資價值可望睇高一線。

投資潛力不容忽視之外，ONE SOHO距離大型地標商場朗豪坊只是約2分鐘步程，裏面提供近200間店舖，薈萃國內外潮流品牌、特色食肆和戲院等；而且區內區外均有不少娛樂購物熱點，包括位於旺角東站的MOKO新世紀廣場、個性化商場TOP以及特色街道如波鞋街、花園街等，購物娛樂配套應有盡有。

至於項目的交通更令人稱羨，與港鐵旺角站僅約3分鐘步程，即時接通荃灣綫及觀塘綫，直達港島與東九龍核心商業區；而且多步行約10分鐘，更可到達東鐵線的旺角東站及東涌綫的奧運站；亞皆老街及彌敦道亦有不少巴士同小巴路線前往各區；另外，10分鐘車程更可以到達西九高鐵站，迅速與內地接軌。想了解項目更多優勢，即刻去片！

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