中海油：或售盈利較低的頁岩油及油砂項目

他提及，中海油去年已在俄羅斯拓展天然氣項目，未來將有液化天然氣(LNG)可供應到內地，亦會繼續在海外尋找天然氣項目的投資及併購機會，例如中東及非洲。

他續稱，中海油對於卡塔爾的天然氣項目很感興趣，但需評估項目是否符合內部訂立的投資回報要求，又指會考慮不同國家的項目給予不同的風險溢價，會積極推進符合投資標準的項目。

為配合內地提出「碳達峰」、「碳中和」目標，謝表示，公司積極提升天然氣總產量的比重，目標於2025年將佔比由今年首季的19%，提升至30%以上，同時加大國內天然氣勘探，特別是南海勘探。他提及，陵水項目有望於近期投產。

被問及會否發展氫能，他稱集團有作關注，但未有實質性投資。在新能源轉型上，對於中海油而言，海上風電更現實，目前公司會集中探索海上風電領域。

謝氏表示，首季業績好轉受惠於油價大幅上升、國內油氣產量增加，以及盈利能力高的油氣資產貢獻亦提高。至於油價走勢方面，他重申對油價前景審慎樂觀的看法，料需求逐步恢復，認為每桶布蘭特原油價格處於60至65美元為各方也能接受的水平。