旺角項目擬引入高成數按揭　啟德海景盤下周發布樓書

上車買家再成發展商爭奪對象，多個主打細單位的新盤同期登場搶客，除了屯門區臨海項目於本周六率先開售外，旺角全新項目亦快將公布開價及開放示範單位，而啟德海景盤則預計於下周發布樓書等資料。

●旺角ONE SOHO料日內開價 擬引入高成數按揭

項目示範單位暫主要安排地產代理先行預覽，有機會日內開放予公眾參觀。他指出，樓盤位處市區，位置方便，適合年輕人士上車，會考慮引入高成數按揭計劃。

●【多相】旺角ONE SOHO一房示範單位首度曝光

●馬鞍山Silversands兩房連天台戶呎售2.43萬元

特色單位做價理想。信和置業（00083）旗下馬鞍山Silversands，剛售出5A座9樓C單位，實用面積455方呎，間隔兩房設計，天台面積為367方呎，成交價1,105.65萬元，呎價2.43萬元料屬同類單位次高。

●沙田瓏珀山售出8伙 成交價最高2905萬元

據成交紀錄冊顯示，上述成交單位，可獲相等於樓價9%的印花稅現金回贈、新地會會員現金回贈1萬元、及樓價4%的特別現金回贈，另更有機會獲得貸款優惠中，提前償還現金回贈最多達樓價的5%。而其餘7伙則享新地會會員現金回贈1萬元、樓價4%的特別現金回贈，以及貸款優惠中的提前償還現金回贈等。

●御海灣II周六標售特色戶 料呎價挑戰項目新高

一手特色單位承接力強。新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，屯門御海灣II收票反應持續理想，明日下午2時將截止接受認購登記。她指出，項目特色戶已錄不少買家主動查詢，本周六亦會推出1伙三房特色戶標售，為30樓J室，實用面積678方呎，平台及天台面積分別80及625方呎，屬向南海景，呎價有機會挑戰項目新高，而項目首期特色戶最高呎價為24,600元。該盤周六首輪銷售後會研究加推單位，具加價空間。

●啟德THE HENLEY I料下周上載樓書 5月中發售

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民透露，啟德發展區THE HENLEY I預料下星期會上載售樓書，5月初開價，5月中發售。項目第一期提供479伙，料首批會先發售約96伙，戶型包括開放式至三房間隔。由於大部分單位可享開揚維港海景及體育園景，價格料參考其他海景樓盤價格。

林指出，項目亦是全港首個設有步入式多功能空氣淨化衣帽間的住宅項目，該衣帽間由國際知名意大利高級家具品牌合作，凡是高座一房間隔皆有設置，可為住戶提供多元收納空間，亦有專利的衣櫃空氣淨化系統，為住戶提升衞生質素、美感與實用兼備。

●啟德嘉匯3伙頂層複式大宅委託美聯促銷

發展商積極推售特色單位。美聯營運總監張子存表示，嘉華國際（00173）委託該行代理銷售啟德嘉匯最後3個頂層複式單位，包括第8座37及38樓A室、第9座37及38樓A室及第9座37及38樓B室，實用面積介乎1,835呎至1,994方呎，每戶設有面積412至470方呎平台，全屬四房雙套房間隔。

該盤之前曾錄得第8座37及38樓B頂層複式單位成交，做價逾1.09億元，折合呎價高達5.3萬元。

●屯門瑧譽再錄洋房成交 單月吸金逾7.33億

新界區臨海洋房再錄大額交易。據一手銷售資訊網資料，保利置業集團 （00119）旗下屯門青山灣洋房項目瑧譽，剛售出20號屋，實用面積4,159方呎，花園及天台分別796與930方呎，連雙車位成交價逾1.19億元，呎價28,829元，項目自4月初錄得首宗成交後，至今不足1個月已速沽6座洋房，套現逾7.33億元。

至於同系啟德龍譽亦錄高價承接，剛售出1A座37及38樓複式A單位，實用面積2,319方呎，平台及天台分別85及979方呎，連兩個車位成交價9,723萬元，呎價41,928元。