旺市唔旺價！康怡花園錄近期最平成交

樓市交投氣氛不俗，惟旺市唔旺價，其中鰂魚涌康怡花園本月暫錄21宗買賣，較上月同期多出約62%，最近售出一個兩房單位，做價798萬元，為「下康」近期最平成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌康怡花園4月暫錄21宗買賣，較上月同期升62%。該盤R座低層2室，實用面積約466方呎，兩房間隔，剛以798萬元易手，為「下康」近期最平成交，呎價約17,124元。

●筲箕灣麗東海景豪苑1座中層B室，實用面積約530方呎，原則三房間隔，獲用家以約849萬元購入，呎價約16,019元。「97貨」帳面賺約373.7萬元。

●北角DIVA低層C室，實用面積約493方呎，放盤3星期，累減58萬元，以980萬元成交，呎價約19,878元。

●灣仔麗都大廈高層C室，實用面積309方呎，一房間隔，以700萬元易手，實用呎價約22,654元。原業主於2012年3月以395萬元買入單位，持貨9年帳面獲利305萬元，升值約77%。

●東半山嘉景臺高層A室，實用面積約1,049方呎，三房連套房間隔，近日以2,770萬元交吉成交，實用呎價約26,406元。

——————

九龍區

●荔枝角美孚新邨5期蘭秀街24號中層D室三房戶，實用面積約719方呎，以約1,138萬元放盤約半年，獲區內客洽購，減價後售約1,083萬元，呎價約15,063元。

●長沙灣碧海藍天6座低層B室，實用面積約494方呎，兩房間隔，放盤約2個星期，減價35萬元或約3.9%，以863萬元沽出，實用呎價約17,470元。

●長沙灣宇晴軒本月暫錄約10宗成交，平均實用呎價約18,442元，其中2座中層G室，實用面積452方呎，兩房間隔，開價820萬元，放盤僅2天，即以808萬元沽出，實用呎價約17876元。

●九龍塘又一居29座高層套三房戶，實用面積約678方呎，放盤僅約1個月，開價1,450萬元，日前終以1,418萬元交吉售出，呎價約20,914元。

●牛池灣峻弦3座高層D室兩房戶，實用面積約503方呎，累減68萬元，減幅7.3%，最終以860萬元成交，呎價約17,097元。

●旺角居屋富榮花園9座低層K室，實用面積431方呎，兩房間隔，已補價自由市場成交價以750萬元，實用呎價約17,401元。原業主於2011年3月以318萬元入市，持貨10年帳面獲利432萬元，升值1.4倍。

●將軍澳夾屋叠翠軒2座中層F室，實用面積564方呎，三房間隔，成交價738.8萬元，實用呎價約13,099元。

——————

新界區

●青衣曉峰園1座高層A室，實用面積約755方呎，套三房間隔，開價約1,100萬元，同區買家因數次錯失心儀單位，遂加快入市決定，以1,000萬元承接單位，呎價約13,245元。

●青衣灝景灣8座低層C室，實用面積約498方呎，兩房間隔，去年12月放盤，原叫價938萬元，經議價後減價25.2萬元或約2.7%，以912.8萬元成交，實用呎價約18,329元。屋苑現時有約52個放盤，最低入場價由799萬元起。

●元朗Grand YOHO第1期9座中層C室兩房戶，叫價899萬元放售，最終以878萬元成交，以實用面積約519方呎計，呎價約16,917元。原業主持貨約5年，物業僅升值約8.3%。

●大埔寶湖花園B座頂層戶，實用面積約343方呎，連天台約207方呎，放盤長達1年零8個月，累減約14.6%後，獲用家以555萬元承接，呎價約16,181元。

●東涌東堤灣畔3座高層複式單位，實用面積約1,354方呎，三房連套房間隔，以1,750萬元連租約沽出，實用呎價約12,925元。原業主於2012年3月以約1,100萬元購入單位，持貨至今帳面獲利約650元，物業升值約59%。

●屯門新屯門中心本月暫錄8宗成交，其中10座中層B室，實用面積462方呎，兩房間隔，叫價565萬元，放盤約10日，議價後以550.5萬元沽出，實用呎價約11,916元。買家為「90後」上車客，睇樓約2星期即決定入市。

●元朗采葉庭2座高層C室，三房連套房間隔，實用面積約617方呎，今年初叫價約768萬元放售，獲首置客洽購，議價後以750萬元成交，實用呎價約12,156元。

●粉嶺碧湖花園5座低層H室，實用面積400方呎，兩房間隔，以535萬元獲承接，實用呎價13,375元。原業主於2013年以283萬元購入單位，持貨約8年帳面獲利約252萬元離場，升值約89%。

●沙田第一城44座高層C室，實用面積304方呎，兩房間隔，原叫價580萬元，象徵式減5萬元，以578萬元成交，實用呎價約19,013元。原業主於2018年3月購入上址，當時作價509萬元，持貨3年帳面獲利69萬元，升值約14%。