「萬物齊漲」再臨！鈀金破頂　原材料打響第一槍

家喻戶曉的日用品供應商寶潔（P&G）及飲品公司可口可樂日前預告加價，意味全球消費者荷包勢必縮水，「萬物齊漲」的通脹風暴頓時成為金融市場熱話，推動一眾原材料價格升勢加劇，疊加運費高企，可謂雪上加霜。

消費品刮起漲價風暴，百物騰貴怎少得「消費之首」汽車。市場押注經濟復甦將刺激汽車生產商對貴金屬鈀金的需求，加劇了供應不足的問題，現貨鈀金周三曾勁漲4.8%，高見每安士2,895.96美元，突破了2020年2月創下的上次歷史頂部，寫下新紀錄。現貨鈀金周四雖回軟，但今年以來仍累漲近17%。

鈀金廣泛用於降低汽車廢氣排放的催化器，產量不足已持續數年，汽車重鎮歐洲和中國更因實施嚴格的污染標準，正激起汽車製造商對這種金屬的需求。全球最大鈀生產商MMC Norilsk Nickel在俄羅斯的礦場生產受阻，亦加劇了供應疑慮。

BMO資本市場金屬衍生產品主管Tai Wong表示，多種因素推動鈀金價格上漲。除了鈀金市場今年供應短缺外，因晶片不足而需要減產的汽車生產商，於今年下半年和明年勢需要重建庫存，均利好鈀金需求和價格前景。

另一貴金屬黃金近期走勢雖相關較弱，現貨金周四跌0.31%，低見每安士1,787.2美元，但TheTechnicalTraders.com市場策略師Chris Vermeulen從技術分析指出，金價正在築底，從200天和50天移動平均線的走勢來看，金價於1,850美元是突破位，一旦升穿，將很快升向1,960美元。不過，他重申，在未升穿上述突破位前，無法確定金價是否已轉勢向上，過去幾個月走勢顯示金價仍處熊市，若金價弱勢持續，下個支持位是1,500美元。

提及一眾資源，油價可謂斯人獨憔悴。由於憂慮全球疫情反覆打擊需求，加上美國上周原油庫存意外增加，油價連跌3天，紐約期油繼周三跌1.75%後，周四再挫1.18%，低見每桶60.62美元；布蘭特期油周四亦再跌1.11%，低見64.59美元。不過，利比亞一家國營油企因資金不足，本周將每日減產最多10萬桶，勢影響這個石油輸出國組織（OPEC）成員國的供應。

●需求增遇上限產能 鋼鋁價難見頂

在商品市場，一向將金、銀、鈀、鉑歸類為「貴金屬」，其他則統稱「賤金屬」，惟目前價格絕不賤！隨着全球經濟活動重啟，傳統產業需求漸增，帶動中國近期粗鋼產能增加，惟巴西淡水河谷和澳洲力拓等礦商產量不如預期，刺激國際鐵礦砂價格漲至每噸近188美元，創10年新高。

澳紐銀行商品策略員Daniel Hynes表示，考慮到當前市場供應相對緊張，礦商產量只要出現任何未能達到預測的情況，都會對價格產生相對正面的影響。事實上，力拓曾警告，其全年產量3.4億噸的預測將受到物流風險挑戰，其位於西澳洲北部的礦場和港口運作，4月時亦遭到熱帶風暴影響。

更重要的是，原料價格上漲之際，中國當局和當地鋼鐵業又承諾減產，令內地鋼鐵期貨在需求強勁下上揚。上海鋼筋期貨升至2009年開始交易以來最高；熱軋鋼捲亦貼近2014年以來高位。

與此同時，市場揣測中國將限制鋁供應，以減少碳排放，倫敦期鋁周三漲2.4%，收於每噸2,364.5美元，為2018年5月以來最高。

由於氣候變化問題引發全球關注，中國很可能會在美國總統拜登組織的全球氣候峰會上，發表有關中國減排努力的聲明。中國的減排承諾已令擴張長達十年的鋁業受限，對全球市場產生重大影響。鋁供應可能減少之際，汽車銷量則正在增加，中國消費和工業活動的關鍵指標也在回升，意味隨着經濟持續復甦，將刺激大宗商品的需求。

●銅箔恐短缺3年 電子產品價易升難跌

隨着智能時代來臨，5G、物聯網（IoT）和電動車產業急速起飛，令新興資源「銅箔」需求急漲，正處於嚴重供不應求的狀態，交付期不斷延長之餘，價格也不斷攀升。在新的銅箔產能還未到位前，供不應求的有機會在未來2至3年會成為常態，意味一眾電子產品價格也難以下降。

銅箔是銅箔基板（CCL）、印刷電路板（PCB）和鋰電池製造中最重要的原料，銅箔穩定度的高低，會影響電子訊號及電力傳輸效率。從製程來看，銅箔可分為「電解銅箔」及「壓延銅箔」，而電解銅箔又可依照應用分為鋰電池用的鋰電銅箔，以及用於PCB產業的標準銅箔。

在銅箔報價中，一部分是反映國際銅價，加工費則與供需有關。國際銅價已從去年3月每噸約4,600美元的低位，到今年2月突破9,300美元，目前約在8,700至9,150美元的區間徘迴，漲幅超過85%。至於加工費，一般以大宗規格來報價，從去年低位到今年3月，漲幅約有30至40%，而電子銅箔較鋰電銅箔的漲幅更大，主要因為「宅經濟」需求持續，加上車市復甦帶動銅箔用量更高。

受惠於世界各國持續推出政策支持電動車發展，並且收緊二氧化碳排放標準，據研究機構IHS估計，今年電動車電池市場規模將較去年大幅增長80%，自然也會帶動鋰電銅箔需求。銅箔價格上漲速度有幾誇？有業界人士形容，以一向對市場供需最敏感的中國銅箔供應鏈為例，「一日三價」也不誇張。